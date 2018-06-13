“Mobbing uyguladılar, işimize son verdiler”

Bahadır AYNA- Haber Kıbrıs

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi’nden yaklaşık bir yıl önce işten durdurulan Mehtap Nergiz ve Yeliz Yüzçelik Kurşun Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne gelerek kovulma süreçlerinin haksız olduğunu anlattı.

Öğretmenler kurul kararı olmadan işten kovulduklarını iddia ederek bu durumu yargıya taşıdıklarını söyledi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada kurul raporunu isteyene gösterebileceğini kaydetti.

Öğretmenler kendilerine haksızlık yapıldığını belirterek, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü’nün kendilerine mobbing uyguladığını iddia etti. Öğretmenler konunun yargıda olduğuna dikkat çekti.

“Bize mobbing uygulandı”

Haber Kıbrıs’a işten durdurulma süreçlerini anlatan öğretmenler, sürecin bir buçuk yıl önce başladığını söyledi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürünün kendilerine ağır bir şekilde mobbing uyguladığına dikkat çeken öğretmenler kimden yardım istedilerse kapıların yüzlerine kapandığını belirtti.

Öğrencilerin yanında sürekli hakarete maruz kaldıklarını kaydeden öğretmenler okul yönetiminin kendilerinden hiçbir zaman fikir almadığını söyledi.

“Tek suçumuz öğrencilere yakın olmak…”

Yaşadıkları süreci anlatan öğretmenler kendilerinin tek yaptığının öğrencilere yakın olmak olduğunun belirtti. Okulda rehber öğretmen olmamasından dolayı öğrencilerin kendilerine güvendiğini ve bir abla kardeş ilişkisi kurulduğundan söz eden öğretmenler bu durumun idare tarafından hoş karşılanmadığını söyledi. Yaşanan tüm sıkıntıların en temelinde bu durumun yattığını belirten öğretmenler bu konuda kendilerine disiplin soruşturması açıldığını ve ihtar aldıklarını kaydetti.

“Bakanlıklar bizi ciddiye almadı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Milli Eğitim Bakanlığı’na dilekçe yazdıklarını anlatan öğretmenler iki bakanlığında kendilerini ciddiye almadığını söyledi. Öğretmenler yaşanan bu olayların sonunda 15 dakika içerisinde işerine son verildiğini kaydetti.

Şuan yasal haklarını aradıklarını söyleyen öğretmenler sendikalarının kesinlikle arkalarında durmadığını belirtti.

Avukatlarının tek mahkemeye verebilecekleri durumun kurul kararı yerine Hürrem Tunga’nın kendi başına “bugünden sonra artık gelmeyin” diyerek kendilerini kovmak olduğunu anlatan öğretmeneler kurul kararı olmadığını ve te imza ile işten atıldığını ekledi.

“İsteyen gelsin kurul kararını göstereyim”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga konu ile ilgili açıklama yapmak istemediğini belirterek, kurul kararı olduğunu isteyene gösterebileceğini söyledi.