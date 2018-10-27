MOBESE Yasası yürürlükte

Meclis'in 8 Ekim'de kabul ettiği Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası Cumhurbaşkanı'nca imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasa, “gelişen teknolojiye birlikte bilişim sistemlerini kullanarak kamu yararı için kamuya açık alanlarda suçun önlenmesini, güvenliğin sağlanmasını ve korunmasını, yasalara aykırı eylem ve davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, suçluların tespitini, suçla ilgili delillerin elde edilmesini, trafik güvenliği ve kontrolünü sağlamayı” amaçlıyor.



Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasası; KKTC Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasası ve iki ülke arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mtabakat Zaptı (Onay) Yasası da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.