Mobil Bilim Otobüsü, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu'nda

İlkokulların Bilim Laboratuvarlarının Modernleştirilmesi projesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilerek oluşturulan Mobil Bilim Otobüsü, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mobil Bilim Otobüsünün çalışmalarını yerinde inceledi.

Proje Koordinatörü ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fen Bilgisi Denetmeni Deniz Özalp gözetiminde gerçekleştirilecek uygulamada, yenilenebilir enerji konusunda öğrencilerin somut yaşantılar elde etmesi amaçlanıyor.

Laboratuvar kurulamamış 30 ilkokulda hizmet verecek Bilim Otobüsü, ilk uygulamasını pilot okul seçilen Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda yapacak.

Bugün öğleye Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda olacak Bilim Otobüsü’nden, İlkokul 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri 5’li gruplar halinde yararlanabilecek.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, AB tarafından finanse edilerek oluşturulan Mobil Bilim Otobüsü’nün, bugün ilk uygulamasını Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda yaptığını söyledi.

Bakanlığa bağlı 48 ilkokula laboratuvar kurulduğunu, 30 okulda ise gerek altyapı, gerekse alan eksikliği nedeniyle laboratuvar kurulamadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Bilim Otobüsü’nün eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilmesi amacıyla laboratuvar olmayan okulları gezeceğini anlattı.

Amaçlarının süreç içinde tüm okulların altyapısını aynı seviyeye getirmek olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, projeye destek veren AB’ye teşekkür etti.

Otobüsün takdire şayan bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Bakan Nazım Çavuşoğlu, otobüsün çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

Etkinlikte, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu Müdürü Müge Taçman Gezer, öğretmenler ve AB yetkilileri de hazır bulundu.

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25/03/2022 11:08