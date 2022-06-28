Mobil Elektrik Santralleri Yolda

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması gereğince yürütülen, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait 2 Adet Mobil Treyler Elektrik Santrali’nin, Türkiye’deki Ambarlı Limanı’ndan yüklemesi yapıldı.

24 Haziran Cuma günü sabaha karşı hareket eden gemi ile yola çıkan mobil santrallerin, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşması tahmin ediliyor.

Treyler Mobil Elektrik Santrallerinin, Teknecik sahasında kurulumu için altyapı çalışmaları ise devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



28/06/2022 08:29