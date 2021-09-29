Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı basına tanıtıldı

Mobile Link Cep Shop ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. Pera Pırlanta, HP Chip Tunning, Değirmenlik Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gülgün Süt, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Comment Printing, NEU Hospital, Veli’s, Tekin İletişim, Güven Sigorta, Over Boost ve Capital Radyo’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, 2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olacak. Yarış öncesi Eziç Lefkoşa’da basın toplantısı yapılarak organizasyon tanıtıldı. Toplantıda ana sponsor Mobile Link Cep Shop direktörü Mehmet Karadeniz, KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Co-Sponsor firmalardan Pera Pırlanta KKTC Direktörü Bilgin Çevik, Tekin İletişim Direktörü Tolga Tekin, Cahit Necipoğlu Direktörlerinden Gökhan Necipoğlu ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İsmet Tufan: Kıbrıs’ın en hızlı arabaları bu yarışta olacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Bu sezonun hem yarışçı, hem izleyici bakımından en kalabalık yarışına hazırlanıyoruz. Güneyden şu ana kadar 6 ekibin kayıt yaptırması ve daha önceki yarışlarımızda araçları hazır olmayan yarışçılarımızın da katılımıyla, şu ana kadar 92 kayıt aldık. Buna bağlı olarak seyircilerimizin de artacağı kanaatindeyiz. Güneyden katılacak yarışçıların da en hızlı kategorilerde bot göstereceğini düşünürsek, bu yarış Kıbrıs’ın en hızlı arabaları pistte olacak. Bu yarış ayrıca bizim için çok duygusal bir yarış olacak. Yeni hava alanının yakın bir zamanda açılacak olmasıyla bizim Akıncılar Tünel Yolu’ndaki son yarışımız olacak. İlk günden beri tüm yarışlarımızı yaptığımız yere şimdi veda etme zamanı. Yeni yarış yerleri için çalışmalarımız sürüyor. Olumlu gelişmeler de var. En kısa zamanda bununla ilgili açıklama da yapacağız.”

Mehmet Karadeniz: desteğimizi sürdüreceğiz

Yarışın ana sponsoru, Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz, “Öncelikle derneğimize ve yarış komitesine bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ederiz. Bizler Mobile Link Cep Shop ailesi olarak hem yarışçı, hem de yarışın ana sponsoru olarak derneğimizin her zaman yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu sporun daha da gelişmesi için elimizden geldiğince katkılarımızı sürdüreceğiz. Bu hafta sonu yapılacak olan yarışımızda derneğimize ve yarışçılarımıza başarılar dilerken, seyircilerimize de keyifli bir organizasyon geçirmelerini temenni ederiz.”

Tolga Tekin: Sponsor olmaktan çekinmeyin

Tekin İletişim Direktörü Tolga Tekin, “Ben biraz sponsorluklarla ilgili konuşmak istiyorum. Biz en başından beri Drag yarışlarına sponsoruz çünkü Drag yarışlarının hem seyircisi, hem internet ortamından takipçisi çok fazla, hem de heyecanı çok fazla. Ben bizi izleyen iş insanlarına seslenmek istiyorum. Yarışlara sponsor olmaktan çekinmeyin. Gerçekten derneklerin ve yarışçıların sponsorluklara ihtiyacı var. Ben derneğimize, başkana ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Tüm yarışçılara başarılar diliyorum.

Bilgin Çevik: Kıbrıs’ta gençlerin bu sporlara daha çok meyilli olması gerekiyor

Pera Pırlanta KKTC Direktörü Bilgin Çevik, “İsmet başkanla sponsorluk işini konuştuğumuzda hiç düşünmeden destekleme kararı almıştık. Bu yarışta da desteğimizi sürdürüyoruz. Biz Kıbrıs’ta gençlerin bu sporlara daha çok meyilli olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Başkan nezdinde derneğe de teşekkür ediyoruz bu tip organizasyonları yaptıkları için. Bu yarışın güneyden de katılımın artmasıyla daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum ve tüm yarışçılara başarılar diliyorum.

Gökhan Necipoğlu: Geçmiş yarışlar bu yarışla ilgili ipuçları veriyor

Cahit Necipoğlu Direktörlerinden Gökhan Necipoğlu, “Yarışla ilgili aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Geçmiş yarışlar her şeyi gösteriyor. Her organizasyonun sponsora ihtiyacı vardır fakat iyi organizasyonlar daha kolay sponsor bulur. Hak ederek de bulur. Biz de daha önceki yarışlarda olduğu gibi bir ucundan tutmak istedik ve desteğimizi sürdürdük. Yaptığımız sponsorluğun maddi, manevi karşılığını da görüyoruz. Ben diğer arkadaşlarımıza da sponsorlukları için teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen yarışlarda yine birlikte olacağız. Teşekkür ederim.”

Yarış direktörü Olgun Bıçak yarışla ilgili bilgiler verdi.

1 Ekim Cuma akşamı 18.00-22.00 saatleri arasında ve 2 Ekim Cumartesi öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında sıralamaların yapılacağı organizasyonda heyecan, 2 Ekim Cumartesi akşamüzeri 16.00’da ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 92 kayıt alınan organizasyonun gece 23.00’e kadar sürmesi bekleniyor. 2021 yılının ilk Drag yarışı Haziran ayında, ikinci yarışı ise Ağustos ayında yapılmış ve hem seyircilerden, hem de yarışçılardan büyük ilgi görüp, tam not almıştı. İlk iki yarışta olduğu gibi yine Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılacak yarışın kayıtları 92’ye ulaştı. Sınır geçişlerinin testsiz başlaması ile beraber Rum kesiminden de şu ana kadar 6 kayıt alınan organizasyonda ülkemizin en hızlı araçları ve pilotları kozlarını paylaşacaklar. Kayıtlar 30 Eylül Perşembe günü sona erecek. Uzun bir süredir Drag yarışlarına ev sahipliği yapan Akıncılar Tünel Yolu’nun, yeni Havaalanının açılmasıyla artık ev sahipliği yapamayacak olmasından dolayı o bölgedeki son Drag yarışı olacak.

Güncel Kayıt Listesi:

No. Pilot Araç Rekoru 1 Deniz Denner Mitsubishi Lancer Evo5 9,877 2 Haluk Yıldırım BMW E46 12,554 3 Hüseyin Akdoğdu BMW E30 12,963 4 Fesih Seyitoğlu BMW E30 13,782 5 Emre Erosal Ford Fiesta Proto 10,614 6 Serdar Uyar Honda Civic 14,184 7 Ali İnandım Tofaş Doğan 14,988 8 Hüseyin Benlioğlu Honda Civic TypeR 14,228 9 Beşir Alkan BMW 640 - 10 İbrahim Alkan Doğan Turbo 11,364 11 Denktaş Zurnacı Honda Civic - 12 Hasan Zabitler Nissan Skyline R34 - 13 Berkan Yuvanaydın Honda Civic EK Sedan 15,9 14 Bayram Saylık Honda DC5 13,687 15 Süleyman Kaplan Doğan SLX 15,333 16 Onur Gani BMW E36 12,587 17 Berke Barkut Toyota Starlet GT Turbo 13,018 18 Burak Özer Mitsubishi Lancer Evo 13,102 19 Cengiz Şerifoğlu Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommi 11,143 20 Coşkun Gürel Mazda RX8 13,385 21 Volkan Yavuz Peugeot 106 GTI 17,336 22 Samet Ünsal Volkswagen Golf MK2 15,161 23 Emre Dayanık Toyota Celica - 24 Osman Tenbel Honda EF 15,185 25 İbrahim Say Toyota Celica GT4 14,441 26 Erdoğan Dağaştı Renault 9 15,507 27 Çağkan Özgür Toyota Starlet 13,14 28 Batuhan Kumcul Mercedes E220 15,199 29 Ülkü Erçoban Nissan Silvia S15 - 30 Ahmet Orhan BMW E30 Turbo 12,193 31 Çağatay Uygun BMW E82 14,872 32 Halil Çolakoğlu Honda Civic EP3 TypeR 13,536 33 Ahmet Esendağlı Nissan Silvia - 34 Şakir Madencioğlu Honda Civic - 35 Hamit Demir Honda EF 13,874 36 Umut Mani Honda CRX 13,842 37 Bekir Bozkurt Honda Integra DC5 14,01 38 Ersin Danacı Honda Civic 13,255 39 Hüseyin Deney Honda Civic 12,354 40 Hüseyin Güne Honda Integra TypeR DC5 14,203 41 İbrahım Yakupoğulları Honda Civic 13,577 42 Ali Uyanık Honda Civic Ek 1 14,84 43 Kemal Topcuoğlu Honda Civic Turbo 11,222 44 S.O. - 45 Fatih Uğur Tofaş Doğan 15,108 46 Andros Polydorou Toyota Startlet 4WD - 47 Mahir Irmak Toyota RunX 15,284 48 Serdar Napoli Nissan Silvia S15 13,703 49 Mehmet Birkan Sert Honda Civic - 50 Doğaç Sarı Honda Civic - 51 Mete Şimşek Toyota Glanza 1.3 Turbo 14,021 52 Muhamme Tayyarecioğlu Toyota RunX 14,723 53 Mustafa Tangül Toyota Starlet Turbo 11,289 54 Niyazi Bolu Mitsubishi Strada RB25 Neo 16,567 55 Savvas Pissourios Audi S3 - 56 Mehmet Karadeniz Doğan SlX 15,088 57 Ömer İlhan Sayar Nissan Silvia 11,53 58 Panayiotis Hadjimaltezou Audi S3 10,195 59 Ahmet Hakan Tofaş Doğan 15,343 60 Sami Önen Honda Civic 14,932 61 Samim Mamülcü Pulsar GTR 12,489 62 Ali Er Honda Integra DC5 13,25 63 Serkan Bolkaner Nissan Skyline R33 13,239 64 Ahmet Tekhanlı Honda Civic 13,974 65 Kemal Ataoğlu Audi S7 2015 11,526 66 Stellios Swottou Honda Turbo 4x4 11,203 67 Fevzi Çoktan Toyota Glanza 14,92 68 Tekin Topçam Nissan Patrol RB25 - 69 Ahmet Debreli Audi S1 2015 13,289 70 Turgut Arşan Honda Civic 13,94 71 Vasilis Mihal Honda Turbo 4x4 10,541 72 Vepha Jurayev BMW E36 - 73 Aykan Kalay Audi S3 - 74 Yakup Şah Honda EP3 13,891 75 İbrahim Say Nissan Silvia 12.801 76 Habib Yıldırımlar Audi RS3 11,896 77 Hüseyin Sülük Honda EF 14,866 78 Ümit Say BMW E36 Turbo 12,925 79 Ahmet Gün Nissan Prumer SR20 - 80 Kyros Artemiou Subaru Impreza - 81 Halil Kadıoğlu Honda Civic 12,205 82 Ali Çıdan Honda Civic 13,007 83 Haluk Önder Seat Leon Cupra R - 84 Oğuzhan Kılıç Mercedes C250 - 85 Esat Aycan Mercimek Audi TT Quattro - 86 Atakan Çağlar Toyota Celica Turbo 12,77 87 Şevket Kavalcı Honda Civic 14,342 88 Caner Kaymaz BMW F30 328 13,838 89 Ali Sarıkaya Honda Civic - 90 Çağakan Bozalanlar Mitsubishi Lancer Evo 9 11,958

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29/09/2021 18:33