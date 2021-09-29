Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı basına tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” 1-2 Ekim tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor

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29/09/2021

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Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı basına tanıtıldı

Mobile Link Cep Shop ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. Pera Pırlanta, HP Chip Tunning,  Değirmenlik Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gülgün Süt, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Comment Printing, NEU Hospital, Veli’s, Tekin İletişim,  Güven Sigorta, Over Boost ve Capital Radyo’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, 2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olacak. Yarış öncesi Eziç Lefkoşa’da basın toplantısı yapılarak organizasyon tanıtıldı. Toplantıda ana sponsor Mobile Link Cep Shop direktörü Mehmet Karadeniz, KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Co-Sponsor firmalardan Pera Pırlanta KKTC Direktörü Bilgin Çevik, Tekin İletişim Direktörü Tolga Tekin, Cahit Necipoğlu Direktörlerinden Gökhan Necipoğlu ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İsmet Tufan: Kıbrıs’ın en hızlı arabaları bu yarışta olacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Bu sezonun hem yarışçı, hem izleyici bakımından en kalabalık yarışına hazırlanıyoruz. Güneyden şu ana kadar 6 ekibin kayıt yaptırması ve daha önceki yarışlarımızda araçları hazır olmayan yarışçılarımızın da katılımıyla, şu ana kadar 92 kayıt aldık. Buna bağlı olarak seyircilerimizin de artacağı kanaatindeyiz. Güneyden katılacak yarışçıların da en hızlı kategorilerde bot göstereceğini düşünürsek, bu yarış Kıbrıs’ın en hızlı arabaları pistte olacak. Bu yarış ayrıca bizim için çok duygusal bir yarış olacak. Yeni hava alanının yakın bir zamanda açılacak olmasıyla bizim Akıncılar Tünel Yolu’ndaki son yarışımız olacak. İlk günden beri tüm yarışlarımızı yaptığımız yere şimdi veda etme zamanı. Yeni yarış yerleri için çalışmalarımız sürüyor. Olumlu gelişmeler de var. En kısa zamanda bununla ilgili açıklama da yapacağız.”

Mehmet Karadeniz: desteğimizi sürdüreceğiz

Yarışın ana sponsoru, Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz, “Öncelikle derneğimize ve yarış komitesine bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ederiz. Bizler Mobile Link Cep Shop ailesi olarak hem yarışçı, hem de yarışın ana sponsoru olarak derneğimizin her zaman yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu sporun daha da gelişmesi için elimizden geldiğince katkılarımızı sürdüreceğiz. Bu hafta sonu yapılacak olan yarışımızda derneğimize ve yarışçılarımıza başarılar dilerken, seyircilerimize de keyifli bir organizasyon geçirmelerini temenni ederiz.”

Tolga Tekin: Sponsor olmaktan çekinmeyin

Tekin İletişim Direktörü Tolga Tekin, “Ben biraz sponsorluklarla ilgili konuşmak istiyorum. Biz en başından beri Drag yarışlarına sponsoruz çünkü Drag yarışlarının hem seyircisi, hem internet ortamından takipçisi çok fazla, hem de heyecanı çok fazla. Ben bizi izleyen iş insanlarına seslenmek istiyorum. Yarışlara sponsor olmaktan çekinmeyin. Gerçekten derneklerin ve yarışçıların sponsorluklara ihtiyacı var. Ben derneğimize, başkana ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Tüm yarışçılara başarılar diliyorum.

Bilgin Çevik: Kıbrıs’ta gençlerin bu sporlara daha çok meyilli olması gerekiyor

Pera Pırlanta KKTC Direktörü Bilgin Çevik, “İsmet başkanla sponsorluk işini konuştuğumuzda hiç düşünmeden destekleme kararı almıştık. Bu yarışta da desteğimizi sürdürüyoruz. Biz Kıbrıs’ta gençlerin bu sporlara daha çok meyilli olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Başkan nezdinde derneğe de teşekkür ediyoruz bu tip organizasyonları yaptıkları için. Bu yarışın güneyden de katılımın artmasıyla daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum ve tüm yarışçılara başarılar diliyorum.

Gökhan Necipoğlu: Geçmiş yarışlar bu yarışla ilgili ipuçları veriyor

Cahit Necipoğlu Direktörlerinden Gökhan Necipoğlu, “Yarışla ilgili aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Geçmiş yarışlar her şeyi gösteriyor. Her organizasyonun sponsora ihtiyacı vardır fakat iyi organizasyonlar daha kolay sponsor bulur. Hak ederek de bulur. Biz de daha önceki yarışlarda olduğu gibi bir ucundan tutmak istedik ve desteğimizi sürdürdük. Yaptığımız sponsorluğun maddi, manevi karşılığını da görüyoruz. Ben diğer arkadaşlarımıza da sponsorlukları için teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen yarışlarda yine birlikte olacağız. Teşekkür ederim.”

Yarış direktörü Olgun Bıçak yarışla ilgili bilgiler verdi.

1 Ekim Cuma akşamı 18.00-22.00 saatleri arasında ve 2 Ekim Cumartesi öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında sıralamaların yapılacağı organizasyonda heyecan, 2 Ekim Cumartesi akşamüzeri 16.00’da ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 92 kayıt alınan organizasyonun gece 23.00’e kadar sürmesi bekleniyor. 2021 yılının ilk Drag yarışı Haziran ayında, ikinci yarışı ise Ağustos ayında yapılmış ve hem seyircilerden, hem de yarışçılardan büyük ilgi görüp, tam not almıştı. İlk iki yarışta olduğu gibi yine Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılacak yarışın kayıtları 92’ye ulaştı. Sınır geçişlerinin testsiz başlaması ile beraber Rum kesiminden de şu ana kadar 6 kayıt alınan organizasyonda ülkemizin en hızlı araçları ve pilotları kozlarını paylaşacaklar. Kayıtlar 30 Eylül Perşembe günü sona erecek. Uzun bir süredir Drag yarışlarına ev sahipliği yapan Akıncılar Tünel Yolu’nun, yeni Havaalanının açılmasıyla artık ev sahipliği yapamayacak olmasından dolayı o bölgedeki son Drag yarışı olacak.

Güncel Kayıt Listesi:

No.

Pilot

Araç

Rekoru

1

Deniz Denner

Mitsubishi Lancer Evo5

9,877

2

Haluk Yıldırım

BMW E46

12,554

3

Hüseyin Akdoğdu

BMW E30

12,963

4

Fesih Seyitoğlu

BMW E30

13,782

5

Emre Erosal

Ford Fiesta Proto

10,614

6

Serdar Uyar

Honda Civic

14,184

7

Ali İnandım

Tofaş Doğan

14,988

8

Hüseyin Benlioğlu

Honda Civic TypeR

14,228

9

Beşir Alkan

BMW 640

-

10

İbrahim Alkan

Doğan Turbo

11,364

11

Denktaş Zurnacı

Honda Civic

-

12

Hasan Zabitler

Nissan Skyline R34

-

13

Berkan Yuvanaydın

Honda Civic EK Sedan

15,9

14

Bayram Saylık

Honda DC5

13,687

15

Süleyman Kaplan

Doğan SLX

15,333

16

Onur Gani

BMW E36

12,587

17

Berke Barkut

Toyota Starlet GT Turbo

13,018

18

Burak Özer

Mitsubishi Lancer Evo

13,102

19

Cengiz Şerifoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommi

11,143

20

Coşkun Gürel

Mazda RX8

13,385

21

Volkan Yavuz

Peugeot 106 GTI

17,336

22

Samet Ünsal

Volkswagen Golf MK2

15,161

23

Emre Dayanık

Toyota Celica

-

24

Osman Tenbel

Honda EF

15,185

25

İbrahim Say

Toyota Celica GT4

14,441

26

Erdoğan Dağaştı

Renault 9

15,507

27

Çağkan Özgür

Toyota Starlet

13,14

28

Batuhan Kumcul

Mercedes E220

15,199

29

Ülkü Erçoban

Nissan Silvia S15

-

30

Ahmet Orhan

BMW E30 Turbo

12,193

31

Çağatay Uygun

BMW E82

14,872

32

Halil Çolakoğlu

Honda Civic EP3 TypeR

13,536

33

Ahmet Esendağlı

Nissan Silvia

-

34

Şakir Madencioğlu

Honda Civic

-

35

Hamit Demir

Honda EF

13,874

36

Umut Mani

Honda CRX

13,842

37

Bekir Bozkurt

Honda Integra DC5

14,01

38

Ersin Danacı

Honda Civic

13,255

39

Hüseyin Deney

Honda Civic

12,354

40

Hüseyin Güne

Honda Integra TypeR DC5

14,203

41

İbrahım Yakupoğulları

Honda Civic

13,577

42

Ali Uyanık

Honda Civic Ek 1

14,84

43

Kemal Topcuoğlu

Honda Civic Turbo

11,222

44

S.O.

 

-

45

Fatih Uğur

Tofaş Doğan

15,108

46

Andros Polydorou

Toyota Startlet 4WD

-

47

Mahir Irmak

Toyota RunX

15,284

48

Serdar Napoli

Nissan Silvia S15

13,703

49

Mehmet Birkan Sert

Honda Civic

-

50

Doğaç Sarı

Honda Civic

-

51

Mete Şimşek

Toyota Glanza 1.3 Turbo

14,021

52

Muhamme Tayyarecioğlu

Toyota RunX

14,723

53

Mustafa Tangül

Toyota Starlet Turbo

11,289

54

Niyazi Bolu

Mitsubishi Strada RB25 Neo

16,567

55

Savvas Pissourios

Audi S3

-

56

Mehmet Karadeniz

Doğan SlX

15,088

57

Ömer İlhan Sayar

Nissan Silvia

11,53

58

Panayiotis Hadjimaltezou

Audi S3

10,195

59

Ahmet Hakan

Tofaş Doğan

15,343

60

Sami Önen

Honda Civic

14,932

61

Samim Mamülcü

Pulsar GTR

12,489

62

Ali Er

Honda Integra DC5

13,25

63

Serkan Bolkaner

Nissan Skyline R33

13,239

64

Ahmet Tekhanlı

Honda Civic

13,974

65

Kemal Ataoğlu

Audi S7 2015

11,526

66

Stellios Swottou

Honda Turbo 4x4

11,203

67

Fevzi Çoktan

Toyota Glanza

14,92

68

Tekin Topçam

Nissan Patrol RB25

-

69

Ahmet Debreli

Audi S1 2015

13,289

70

Turgut Arşan

Honda Civic

13,94

71

Vasilis Mihal

Honda Turbo 4x4

10,541

72

Vepha Jurayev

BMW E36

-

73

Aykan Kalay

Audi S3

-

74

Yakup Şah

Honda EP3

13,891

75

İbrahim Say

Nissan Silvia

12.801

76

Habib Yıldırımlar

Audi RS3

11,896

77

Hüseyin Sülük

Honda EF

14,866

78

Ümit Say

BMW E36 Turbo

12,925

79

Ahmet Gün

Nissan Prumer SR20

-

80

Kyros Artemiou

Subaru Impreza

-

81

Halil Kadıoğlu

Honda Civic

12,205

82

Ali Çıdan

Honda Civic

13,007

83

Haluk Önder

Seat Leon Cupra R

-

84

Oğuzhan Kılıç

Mercedes C250

-

85

Esat Aycan Mercimek

Audi TT Quattro

-

86

Atakan Çağlar

Toyota Celica Turbo

12,77

87

Şevket Kavalcı

Honda Civic

14,342

88

Caner Kaymaz

BMW F30 328

13,838

89

Ali Sarıkaya

Honda Civic

-

90

Çağakan Bozalanlar

Mitsubishi Lancer Evo 9

11,958

 

29/09/2021 18:33
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TAGS: Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı basına tanıtıldı
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