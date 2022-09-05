Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı basına tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” 9-10 Eylül tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor.

Mobile Link Cep Shop ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” 9-10 Eylül tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor. Yarış öncesi düzenlenen toplantı ile organizasyon basına tanıtıldı. Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunda, Capital Radio’nun medya sponsorluğunda, Mandella Home&Garden, Hashtag Performance, Comment Printing, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, NEU Hospital, Mardo, Prime Cars ve Değirmenlik Belediyesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, 9 Eylül Cuma günü 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacak sıralamalarla başlayacak. Organizasyonda heyecan, 10 Eylül Cumartesi günü 17.00’de ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 77 kayıt alınan organizasyona güneyden 5 sporcu katılacak. 5 de kadın sporcunun piste çıkacağı organizasyonun kayıtları

8 Eylül Perşembe günü tamamlanacak. Toplantıda; KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz, İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür yardımcısı Ali Gürler, Mardo Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Abraş, Kıbrıs Mandella Home&Garden Direktörleri Berke Değirmencioğlu ile Sesilia Değirmencioğlu ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İsmet Tufan: Giriş biletlerinizi atmayın, sponsorumuzun zengin hediye çekilişleri olacak

Yarışlar ilgili bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Bu sezon 5 yarış olarak planladığımız Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olacak olan Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı için burada bulunuyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle yine gece yarışı olarak planladığımız organizasyonda Cuma akşamüzeri sıralamalar, Cumartesi akşamüzeri ise yarışımız başlayacak. Şu ana kadar 77 kayıt aldık ve bu sayının Perşembe gününe kadar artmasını bekliyoruz. Bu yarışta kadın sporcularımızın sayısında artış var. 5 değerli kadın sporcumuz pistte olacak. Yine güneyden de 5 hızlı otomobil ve pilot bizlerle olacak. Türkiye’den bu yarışa katılım olmadı çünkü takvimimiz çakıştı ve aynı tarihlerde Türkiye’de de yarış olacak. Seyirciler için piste giriş ücretini ekonomik krize rağmen arttırmadık ve yine 50 TL olarak belirledik. Seyircilerimizin biletlerini atmamalarını önemle duyurmak isterim çünkü sponsorumuzun yapılacak çekilişle zengin hediyeleri olacak. İletişim sponsorumuz Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sağlayacağı internetle Gelengül Production’ın yapacağı canlı yayın yine sayfalarımızdan yayınlanacak ve piste gelemeyecek olan Motorsporseverler yarışımızı takip edebilecek. Yine bir diğer sponsorumuz Mardo, yiyecek içecek standlarını kurarak orayı adeta bir Mardo Cafe’ye çevirecek ve seyircilerimize hizmet sunacak. Tüm alanın güvenliği ise şampiyona ana sponsorumuz Güven Sigorta tarafından sağlanacak. Tüm katılacak olan yarışçılarımıza başarılar, seyircilerimize de keyifli bir yarış dilerim.”

Çağan Kubilay: Tartışmasız ülkemizin en büyük organizasyonlarından biri

Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Güven Sigorta olarak biz tartışmasız Kuzey Kıbrıs’ın en büyük organizasyonlarından birine dâhiliz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonların yapılabilmesi için maddi manevi desteğe ihtiyaç vardır. Ben de buradan yetkililere seslenerek bundan sonraki yarışların daha güzel olabilmesi için destek çağrısında bulunmak istiyorum. Yine güzel bir yarış olacağını düşünüyorum ve halkımızı Cumartesi akşamüzerinden itibaren Akıncılar Tünel Yolu’na bekliyorum.”

Mehmet Karadeniz: Böyle büyük organizasyonları KKTC’de henüz kimse yapamadı

Yarışın ana sponsoru Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz: “Bizler Mobile Link Cep Shop ailesi olarak geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon ikinci kez ana sponsor olarak yarışa destek oluyoruz ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonra da her zaman derneğimizin yanında olacağımızı belirtmek isterim. Böyle büyük organizasyonları KKTC’de henüz kimse yapamadı, Başkanımıza ve derneğimize teşekkür ederim. Yarışçılarımıza başarılar diler, seyircilerimize de iyi seyirler dilerim.”

Berke Değirmencioğlu: Bu spor dalı tabiri caizse lastik yakarak layık olduğu yere doğru ilerlemektedir

Kıbrıs Mandella Home&Garden Direktörlerinden Berke Değirmencioğlu şirketleriyle ilgili bilgiler verdi. Türkiye’nin önemli firmalarından Sönmez Plastik’in Kıbrıs ayağı olan şirketlerinin Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğini belirtti. Motorsporlarının özel ilgileri olduğunu söyleyen Değirmencioğlu: “Motorsporları şirketimiz için çok önemlidir. Dünya ülkelerinde çok büyük sevgi ve ilgi duyulan bir spor dalıdır. Ülkemizde de derneğimiz, sponsorlar ve sporcular sayesinde bu spor dalı tabiri caizse lastik yakarak layık olduğu yere doğru ilerlemektedir. Ben burada direktörümüz Sesilia Değirmencioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız adına tüm yarışmacı arkadaşlara kazasız belasız bir yarış dilerim.”

Hüseyin Abraş: Sporcuların ileri sürüş zevklerini güvenli ortamlarda yapmalarını destekliyoruz

Mardo ailesi olarak adadaki Otomobil sporlarına katkı yaparak gençlerin bu güzel sporları, ileri sürüş zevklerini güvenli ortamlarda tatmin etmelerini destekliyoruz. Bu tip organizasyonlarla ayrıca adada daha güvenli bir trafik ortamının sağlanmasını da destekliyoruz ve bundan onur duyuyoruz. Etkinlik boyunca Mardo ailesi olarak yiyecek-içecek standlarımızda misafirlerimize hizmet veriyor olacağız. Yetkililere teşekkür ederken, sporculara da başarılar dileriz.”

Ali Gürler: Böyle büyük bir organizasyona yeniden sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz

İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Yardımcısı Ali Gürler: “Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak böyle büyük bir organizasyona yeniden sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Drag Yarışları en sevilen ve büyük ilgiyle takip edilen sporlardan bir tanesi. Büyük özveri isteyen bu yarışa katkı koyan ve katılacak olan herkesi yürekten kutluyorum. Drag Yarışları gibi hızlı olan 4G ve 5G teknolojisine de en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Tüm yarışçılara başarılar ve keyifli yarışlar diliyorum.”

Olgun Bıçak: Kategori birincilerine toplam 35bin TL ödül

Son olarak söz alan Yarış Direktörü Olgun Bıçak, organizasyonla ilgili bilgiler verdi. Beş yarışlık 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı”nın 9 Eylül Cuma akşamüzeri 17.00’de sıralamalarla başlayacağını söyleyen Bıçak, 10 Eylül Cumartesi akşamüzeri 17.00’de ise ikili eşleşmelerin olacağını söyledi. 9 saniye ile 15 saniye arasında toplam 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağını aktaran Olgun Bıçak, her sınıfın birincisinin yararlanacağı toplam 35bin TL’lik ödül dağıtılacağını da duyurdu.

Güncel Kayıt Listesi:

KAYIT NO. PİLOT ARAÇ 1 İBRAHİM ALKAN DOĞAN SLX TURBO 2 İSMET TUFAN GT FOUR 3 MUSTAFA TANGÜL TOYOTA STARLET TURBO 4 SÜLEYMAN KAPLAN DOĞAN SLX 5 MEHMET KARADENİZ DOĞAN SLX 6 TANCAN KEMALLER NİSSAN SİLVİA 7 ÖMER İLHAN SAYAR NİSSAN SILVIA 8 ÇAĞAKAN BOZALANLAR MITSUBISHI LANCER EVO9 9 P.P. TUNING PERFORMANCE HONDA CİVİC 4X4 TURBO 10 HÜSEYİN DENEY HONDA CİVİC 11 DENKTAŞ ZURNACI HONDA CİVİC TURBO 12 HALUK YILDIRIM BMW E46 2JZ 13 CENGİZ ŞERİFOĞLU MİTSUBİSHİ EVO 6 TOMİ 14 STELLİOS SWOTTOU HONDA TURBO 4X4 15 MELİSA KAPLAN HONDA İNTEGRA 16 ÜLKÜ ERÇOBAN NİSSAN SİLVİA 17 KUDRET ÇELEBİ MAZDA RX8 18 OĞUZ AKKAYA HONDA CİVİC 19 ÇAĞKAN ÖZGÜR TOYATA STARLET TURBO 20 ESAT AYCAN SEAT LEON 21 ALİ ÇIDAN HONDA CİVİC 22 ALİ KASAPOĞLU HONDA CİVİC 23 SALİH HÜRTAŞ HONDA 24 SAMİ ÖNEN HONDA CİVİC 25 ÖMER ÖZDEMİR GOLF 3 26 SEMİHA NUR GÜNGÖRMÜŞ GLANZA TURBO 27 ALİ INANDIM DOĞAN SLX 28 SAMET ÜNSAL GOLF MK2 29 CANKAY ÖZER HONDA İNTEGRA 30 HAKAN ERSEV HONDA CIVIC 31 HALUK ÖNDER SEAT LEON CUPRA R 32 COŞKUN GÜREL GOLF 7 R 33 AHMET ESENDAĞLI NİSSAN SİLVİA 2JZ 34 YAKUP ŞAH HONDA EP3 35 GÜRKAN GÜLDEREN HONDA CİVİC 36 ERSİN DANACI HONDA CİVİC 37 BERKE BARKUT TOYOTA STARLET GT TURBO 38 SEZER GÖKSAL HONDA İNTEGRA DB6 39 FATİH UĞUR DOĞAN SLX 40 TURGAY KUMBARACI HONDA EG3 HATCBACK 41 FESİH SEYİTOĞLU BMW E30 42 ALİ ER HONDA INTEGRA 43 ŞAHİN KHOGER BMW E36 44 SEREN ÖZGÜRLÜ HONDA CİVİC 45 EMRE KANAL STARLET TURBO 46 NEJLA ERSEV HONDA CİVİC EF 47 SERTAÇ ZURNACI HONDA CİVİC TURBO 48 FEVZİ ÇOKTAN TOYOTA GLANZA 49 ALİ MİRİLLO HONDA TURBO 50 SERHAN HAMDİ DOĞAN SLX 51 ZEKİ DEMİRDEŞ SUBARU IMPREZA WRX STI 52 DOĞUKAN DAVMAN MİNİ R56 53 TURGUT ARŞAN HONDA CİVİC 54 MURAT İNCE BMW E36 55 MEHMET KARADENİZ DOGAN SLX NOS 56 ONAT KARAKÖSE SCIROCCO 57 MUSTAFA SAĞMAN HONDA CIVIC TYPE R 58 DİLAN SAĞMAN HONDA CIVIC TYPE R 59 ATAKAN ÇAĞLAR TOYOTA CELİCA TURBO 60 AYKAN KALAY AUDI RS3 62 OSMAN İSKELELİLER HONDA CİVİC 63 UMUT MANİ HONDA CRX 64 ŞEVKET KAVALCI HONDA CİVİC 65 BAYRAM SAYLIK HONDA DC5 66 TEKİN TOPCAM NİSSAN SİLVİA 67 SINAN HÜRTAŞ HONDA CİVİC EK 68 BURAK ÖZER MİTSUBİSHİ EVO 69 ALPER ERSEV TOYOTA GLANZA 70 ONUR GANİ NİSSAN SİLVİA 71 HAMİT DEMİR HONDA CİVİC b16 turbo 72 SAMİ ÇOCUK HONDA CİVİC 73 ERDOĞAN DAĞAŞTI RENAULT 9 TURBO 74 GEORGE HADJIYIANNIS HONDA CİVİC 75 IOANNIS PRODROMOU HONDA CIVIC EG B16 76 BAYRAM SAYLIK2 HONDA CİVİC 77 SELİM ERKANT

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05/09/2022 19:19