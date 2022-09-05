Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı basına tanıtıldı

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05/09/2022

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Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı basına tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” 9-10 Eylül tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor.

Mobile Link Cep Shop ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” 9-10 Eylül tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor. Yarış öncesi düzenlenen toplantı ile organizasyon basına tanıtıldı. Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunda, Capital Radio’nun medya sponsorluğunda, Mandella Home&Garden, Hashtag Performance, Comment Printing, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, NEU Hospital, Mardo, Prime Cars ve Değirmenlik Belediyesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, 9 Eylül Cuma günü 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacak sıralamalarla başlayacak. Organizasyonda heyecan, 10 Eylül Cumartesi günü 17.00’de ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 77 kayıt alınan organizasyona güneyden 5 sporcu katılacak. 5 de kadın sporcunun piste çıkacağı organizasyonun kayıtları

8 Eylül Perşembe günü tamamlanacak. Toplantıda; KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz, İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür yardımcısı Ali Gürler, Mardo Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Abraş, Kıbrıs Mandella Home&Garden Direktörleri Berke Değirmencioğlu ile Sesilia Değirmencioğlu ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İsmet Tufan: Giriş biletlerinizi atmayın, sponsorumuzun zengin hediye çekilişleri olacak

Yarışlar ilgili bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Bu sezon 5 yarış olarak planladığımız Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olacak olan Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı için burada bulunuyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle yine gece yarışı olarak planladığımız organizasyonda Cuma akşamüzeri sıralamalar, Cumartesi akşamüzeri ise yarışımız başlayacak. Şu ana kadar 77 kayıt aldık ve bu sayının Perşembe gününe kadar artmasını bekliyoruz. Bu yarışta kadın sporcularımızın sayısında artış var. 5 değerli kadın sporcumuz pistte olacak. Yine güneyden de 5 hızlı otomobil ve pilot bizlerle olacak. Türkiye’den bu yarışa katılım olmadı çünkü takvimimiz çakıştı ve aynı tarihlerde Türkiye’de de yarış olacak. Seyirciler için piste giriş ücretini ekonomik krize rağmen arttırmadık ve yine 50 TL olarak belirledik. Seyircilerimizin biletlerini atmamalarını önemle duyurmak isterim çünkü sponsorumuzun yapılacak çekilişle zengin hediyeleri olacak. İletişim sponsorumuz Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sağlayacağı internetle Gelengül Production’ın yapacağı canlı yayın yine sayfalarımızdan yayınlanacak ve piste gelemeyecek olan Motorsporseverler yarışımızı takip edebilecek. Yine bir diğer sponsorumuz Mardo, yiyecek içecek standlarını kurarak orayı adeta bir Mardo Cafe’ye çevirecek ve seyircilerimize hizmet sunacak. Tüm alanın güvenliği ise şampiyona ana sponsorumuz Güven Sigorta tarafından sağlanacak. Tüm katılacak olan yarışçılarımıza başarılar, seyircilerimize de keyifli bir yarış dilerim.”

Çağan Kubilay: Tartışmasız ülkemizin en büyük organizasyonlarından biri

Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Güven Sigorta olarak biz tartışmasız Kuzey Kıbrıs’ın en büyük organizasyonlarından birine dâhiliz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonların yapılabilmesi için maddi manevi desteğe ihtiyaç vardır. Ben de buradan yetkililere seslenerek bundan sonraki yarışların daha güzel olabilmesi için destek çağrısında bulunmak istiyorum. Yine güzel bir yarış olacağını düşünüyorum ve halkımızı Cumartesi akşamüzerinden itibaren Akıncılar Tünel Yolu’na bekliyorum.”

Mehmet Karadeniz: Böyle büyük organizasyonları KKTC’de henüz kimse yapamadı

Yarışın ana sponsoru Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz: “Bizler Mobile Link Cep Shop ailesi olarak geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon ikinci kez ana sponsor olarak yarışa destek oluyoruz ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonra da her zaman derneğimizin yanında olacağımızı belirtmek isterim. Böyle büyük organizasyonları KKTC’de henüz kimse yapamadı, Başkanımıza ve derneğimize teşekkür ederim. Yarışçılarımıza başarılar diler, seyircilerimize de iyi seyirler dilerim.”

Berke Değirmencioğlu: Bu spor dalı tabiri caizse lastik yakarak layık olduğu yere doğru ilerlemektedir

Kıbrıs Mandella Home&Garden Direktörlerinden Berke Değirmencioğlu şirketleriyle ilgili bilgiler verdi. Türkiye’nin önemli firmalarından Sönmez Plastik’in Kıbrıs ayağı olan şirketlerinin Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğini belirtti. Motorsporlarının özel ilgileri olduğunu söyleyen Değirmencioğlu: “Motorsporları şirketimiz için çok önemlidir. Dünya ülkelerinde çok büyük sevgi ve ilgi duyulan bir spor dalıdır. Ülkemizde de derneğimiz, sponsorlar ve sporcular sayesinde bu spor dalı tabiri caizse lastik yakarak layık olduğu yere doğru ilerlemektedir. Ben burada direktörümüz Sesilia Değirmencioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız adına tüm yarışmacı arkadaşlara kazasız belasız bir yarış dilerim.”

Hüseyin Abraş: Sporcuların ileri sürüş zevklerini güvenli ortamlarda yapmalarını destekliyoruz

Mardo ailesi olarak adadaki Otomobil sporlarına katkı yaparak gençlerin bu güzel sporları, ileri sürüş zevklerini güvenli ortamlarda tatmin etmelerini destekliyoruz. Bu tip organizasyonlarla ayrıca adada daha güvenli bir trafik ortamının sağlanmasını da destekliyoruz ve bundan onur duyuyoruz. Etkinlik boyunca Mardo ailesi olarak yiyecek-içecek standlarımızda misafirlerimize hizmet veriyor olacağız. Yetkililere teşekkür ederken, sporculara da başarılar dileriz.”

Ali Gürler: Böyle büyük bir organizasyona yeniden sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz

İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Yardımcısı Ali Gürler: “Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak böyle büyük bir organizasyona yeniden sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Drag Yarışları en sevilen ve büyük ilgiyle takip edilen sporlardan bir tanesi. Büyük özveri isteyen bu yarışa katkı koyan ve katılacak olan herkesi yürekten kutluyorum. Drag Yarışları gibi hızlı olan 4G ve 5G teknolojisine de en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Tüm yarışçılara başarılar ve keyifli yarışlar diliyorum.”

Olgun Bıçak: Kategori birincilerine toplam 35bin TL ödül

Son olarak söz alan Yarış Direktörü Olgun Bıçak, organizasyonla ilgili bilgiler verdi. Beş yarışlık 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı”nın 9 Eylül Cuma akşamüzeri 17.00’de sıralamalarla başlayacağını söyleyen Bıçak, 10 Eylül Cumartesi akşamüzeri 17.00’de ise ikili eşleşmelerin olacağını söyledi. 9 saniye ile 15 saniye arasında toplam 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağını aktaran Olgun Bıçak, her sınıfın birincisinin yararlanacağı toplam 35bin TL’lik ödül dağıtılacağını da duyurdu.

Güncel Kayıt Listesi:

KAYIT NO.

PİLOT

ARAÇ

1

İBRAHİM ALKAN

DOĞAN SLX TURBO

2

İSMET TUFAN

GT FOUR

3

MUSTAFA TANGÜL

TOYOTA STARLET TURBO

4

SÜLEYMAN KAPLAN

DOĞAN SLX

5

MEHMET KARADENİZ

DOĞAN SLX

6

TANCAN KEMALLER

NİSSAN SİLVİA

7

ÖMER İLHAN SAYAR

NİSSAN SILVIA

8

ÇAĞAKAN BOZALANLAR

MITSUBISHI LANCER EVO9

9

P.P. TUNING PERFORMANCE

HONDA CİVİC 4X4 TURBO

10

HÜSEYİN DENEY

HONDA CİVİC

11

DENKTAŞ ZURNACI

HONDA CİVİC TURBO

12

HALUK YILDIRIM

BMW E46 2JZ

13

CENGİZ ŞERİFOĞLU

MİTSUBİSHİ EVO 6 TOMİ

14

STELLİOS SWOTTOU

HONDA TURBO 4X4

15

MELİSA KAPLAN

HONDA İNTEGRA

16

ÜLKÜ ERÇOBAN

NİSSAN SİLVİA

17

KUDRET ÇELEBİ

MAZDA RX8

18

OĞUZ AKKAYA

HONDA CİVİC

19

ÇAĞKAN ÖZGÜR

TOYATA STARLET TURBO

20

ESAT AYCAN

SEAT LEON

21

ALİ ÇIDAN

HONDA CİVİC

22

ALİ KASAPOĞLU

HONDA CİVİC

23

SALİH HÜRTAŞ

HONDA

24

SAMİ ÖNEN

HONDA CİVİC

25

ÖMER ÖZDEMİR

GOLF 3

26

SEMİHA NUR GÜNGÖRMÜŞ

GLANZA TURBO

27

ALİ INANDIM

DOĞAN SLX

28

SAMET ÜNSAL

GOLF MK2

29

CANKAY ÖZER

HONDA İNTEGRA

30

HAKAN ERSEV

HONDA CIVIC

31

HALUK ÖNDER

SEAT LEON CUPRA R

32

COŞKUN GÜREL

GOLF 7 R

33

AHMET ESENDAĞLI

NİSSAN SİLVİA 2JZ

34

YAKUP ŞAH

HONDA EP3

35

GÜRKAN GÜLDEREN

HONDA CİVİC

36

ERSİN DANACI

HONDA CİVİC

37

BERKE BARKUT

TOYOTA STARLET GT TURBO

38

SEZER GÖKSAL

HONDA İNTEGRA DB6

39

FATİH UĞUR

DOĞAN SLX

40

TURGAY KUMBARACI

HONDA EG3 HATCBACK

41

FESİH SEYİTOĞLU

BMW E30

42

ALİ ER

HONDA INTEGRA

43

ŞAHİN KHOGER

BMW E36

44

SEREN ÖZGÜRLÜ

HONDA CİVİC

45

EMRE KANAL

STARLET TURBO

46

NEJLA ERSEV

HONDA CİVİC EF

47

SERTAÇ ZURNACI

HONDA CİVİC TURBO

48

FEVZİ ÇOKTAN

TOYOTA GLANZA

49

ALİ MİRİLLO

HONDA TURBO

50

SERHAN HAMDİ

DOĞAN SLX

51

ZEKİ DEMİRDEŞ

SUBARU IMPREZA WRX STI

52

DOĞUKAN DAVMAN

MİNİ R56

53

TURGUT ARŞAN

HONDA CİVİC

54

MURAT İNCE

BMW E36

55

MEHMET KARADENİZ

DOGAN SLX NOS

56

ONAT KARAKÖSE

SCIROCCO

57

MUSTAFA SAĞMAN

HONDA CIVIC TYPE R

58

DİLAN SAĞMAN

HONDA CIVIC TYPE R

59

ATAKAN ÇAĞLAR

TOYOTA CELİCA TURBO

60

AYKAN KALAY

AUDI RS3

62

OSMAN İSKELELİLER

HONDA CİVİC

63

UMUT MANİ

HONDA CRX

64

ŞEVKET KAVALCI

HONDA CİVİC

65

BAYRAM SAYLIK

HONDA DC5

66

TEKİN TOPCAM

NİSSAN SİLVİA

67

SINAN HÜRTAŞ

HONDA CİVİC EK

68

BURAK ÖZER

MİTSUBİSHİ EVO

69

ALPER ERSEV

TOYOTA GLANZA

70

ONUR GANİ

NİSSAN SİLVİA

71

HAMİT DEMİR

HONDA CİVİC b16 turbo

72

SAMİ ÇOCUK

HONDA CİVİC

73

ERDOĞAN DAĞAŞTI

RENAULT 9 TURBO

74

GEORGE HADJIYIANNIS

HONDA CİVİC

75

IOANNIS PRODROMOU

HONDA CIVIC EG B16

76

BAYRAM SAYLIK2

HONDA CİVİC

77

SELİM ERKANT

 
 

 

05/09/2022 19:19
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TAGS: Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı basına tanıtıldı
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