Mobilya Sanayicileri Derneği: “Mobilya sektöründeki tüm işletmeler kayıt altına alınmalı”

Mobilya Sanayicileri Derneği, mobilya sektöründeki tüm işlemelerin kayıt altına alınması gerektiğini vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamada, kayıt dışı işletmelerin haksız rekabete yol açtığı ve bunun ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, ülke sanayisinin yükselen değeri olan mobilya üreticilerinin yatırımlarını ve istihdamlarını artırarak büyüyen ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan bir sektör olduğu belirtildi. 2024 yılı itibariyle sektördeki rakamların gurur verici olduğu kaydedilen açıklamada, sektördeki iş hacminin 300 milyon Euro’yu geçtiği ve yapılan yatırımların karşılığı olarak her yıl cari açık oranının düşürüldüğü vurgulandı.

Diğer bazı sektörlerde olduğu gibi mobilya sanayisinde de kayıtsız işletmelerin bulunduğu ifade edilen açıklamada, ülkede 428 mobilya üreticisi olduğu ancak bunlardan yalnızca 257’sinin kayıtlı olduğu, geriye kalan 171 mobilyacının ise herhangi bir oda ya da derneğe üyeliği bulunmadığı kaydedildi.

“257 kayıtlı mobilyacı, devlete yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirip, işlerini yasal çerçeve altında yapmaktadır. Ancak kayıt dışı faaliyet gösteren işletmeler, bu yasal yükümlülükleri yerine getirmemekte ve kayıtsız işletmelerle haksız rekabet etmektedir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, kayıt dışılığın, ekonomik büyümeyi, yatırımları, gelir dağılımını ve vergi gelirlerini olumsuz etkilediği, ciddi zararlara yol açtığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ekonomik büyümenin sağlanması, istikrarın korunması ve adil kaynak ile gelir dağılımının elde edilmesi için tüm sektörlerde kayıt dışı yapılanmanın önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.