Moda: Bıktık, usandık hepsinizden…

Elektrikler saat 03.00'ten beri kesik olduğu için  KOAH hastası nebülizatör denilen buhar makinesini arabanın çakmaklığına takmak zorunda kaldı

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08/04/2022

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Moda: Bıktık, usandık hepsinizden…

Lefkoşa'da ikamet eden bir KOAH hastası  sabahın ilk saatlerinden beri  elektrik olmadığı için adete yaşam savaşı veriyor.

Demir Moda isimli vatandaş elektriklerin saat 03.00'ten beri kesik olduğunu ve dedesinin zor anlar yaşadığını söyledi.

Moda, dedesinin rahat nefes alabilmesi için nebülizatör denilen buhar makinesini arabanın çakmaklığına taktıklarını ifade etti.

Demir Moda, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan ederek “Sabah 3:00 ten belli elektirik yok , dedem koah hastası arabanın çakmaklığına makinesini takmak zorunda kaldık . Yani ölsen kim sorar seni o ayrı mesele … Bıktık , usandık hepsinizden…” dedi. Kaynak:Haber Kıbrıs

 

08/04/2022 09:52
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TAGS: demir moda, koah hastası, elekrtik,
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