Moda devinin çocuk kıyafetlerine tepki yağdı

Moda dünyasının hızla yükselen Çin kökenli markası SHEIN, yeni çocuk koleksiyonuyla eleştirilerin hedefinde.

3-6 yaş arası kız çocukları için hazırlanan kıyafetler, "fazla kadınsı ve seksi" olmakla eleştiriliyor. Koleksiyonda vücuda oturan parlak kıyafetleri, tek kollu tuvaletleri, crop ve dekolteli bluzları gören müşteriler sosyal medyada markayı sert şekilde eleştirdi.

Markanın reklamlarında bir kız çocuğunun giydiği kadife elbise ve küçük modellerin "kadınsı" olarak nitelenen pozlarına da tepki yağdı.

Birçok kişi, kıyafetlerin çocuklar için uygun olmadığı yorumunu yaptı. Bazı kişiler de insanların çocuklarına bu tür kıyafetler almasına inanamadıklarını dile getirdi.

2008'de kurulan SHEIN'ın reklamlarında daha önce Katy Perry, Rita Ora, Hailey Bieber ve Khloe Kardashian isimler yer almıştı.

Marka daha önce de üretim tesislerindeki çalışma şartları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.