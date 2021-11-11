Moda tasarımcısı Bahar Korçan hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan (57), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



BAHAR KORÇAN KİMDİR?



Bahar Korçan, 1992’de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.

1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi.



O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.



Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yaptı.

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11/11/2021 09:35