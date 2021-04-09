Modern insanın en eski genomu bulundu

Çek Cumhuriyeti'nde ortaya çıkarılan 45 bin yıllık fosil kafatasında bulunan genomun, Avrasya'daki en eski modern insan popülasyonlarından birine ait olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları, bir organizmanın kalıtım materyalinde bulunan genetik şifrelerin tamamını simgeleyen en eski genomu keşfetti.

Çek Cumhuriyeti'nde Prag yakınlarındaki bir alanda ortaya çıkarılan 45 bin yıldan daha eski olduğu düşünülen kalıntılar, modern insanın en eski genetik bilgilerine erişimi sağladı.

Araştırmacılar kafatasından kemik tozu toplayarak DNA’ya ulaştı.

Soyu tükenen bir nüfustan geliyor

Nature Ecology & Evolution dergisinde yayınlanan bulgularda, kafatasından genetik şifreleri çözülen kadının yüzde 3 Neandertal soyuna sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, kadının yaklaşık 50 bin yıl önce modern insan Afrika'yı terk ettikten sonra, Avrasya'daki en eski modern insan popülasyonlarından birinin parçası olduğuna inanıyor.

Ancak bu popülasyonların neslinin 40 bin yıl önce tükendiği belirtiliyor.

Daha önce, modern insanlar için bilinen en eski tam DNA dizilimi, Sibirya’da bir kasabada bulunan 45 bin yıllık bir bacak kemiğinden geliyordu.

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09/04/2021 15:09