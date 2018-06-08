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Modern köleliğin önüne geçilecek

Meclis’te İvediğiliği alınan Ceza (Değişiklik) Yasası Önerisini değerlendiren hukukçular yasa önerisinin yasallaşması halinde insan kaçakçılığının suç kapsamına alınacağını söyledi

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08/06/2018

Modern köleliğin önüne geçilecek
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Ülkede mültecilerden fuhuş sektörüne kadar birçok mağdur üreten insan kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı ilk kez adım atıldı. Bu suçların önlenmesi hedefiyle Ceza Yasası ile ilgili değişiklik önerisi hazırlandı.

İnsan kaçakçılığını ağır bir suç olarak tanımlayan öneriye göre bu suçtan mahkum olanlar beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. İnsan kaçakçılığıyla ülkeye sokulanlar ve ülkeden çıkarılanlara ise ceza verilmeyecek

Nefret söylemi ise basın yayın veya internet medyası dahil sosyal medya aracılığıyla yayılması ağır suç olacak. Bu suçu işleyenler iki yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasına çarptırılacak.

Öneride kadın hakları açısından önemli addedilen gebelik sonlandırma süresinin 10 haftadan 14 haftaya çıkarılması da var. Bu düzenlemeye yasa dışı gebelik sonlandırmanın önlenmesi hedefleniyor

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TAGS: haber, kıbrıs
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