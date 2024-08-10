Modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te finale kaldı

aris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi.

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10/08/2024

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Modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te finale kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplam 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan milli sporcunun final mücadelesi yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

10/08/2024 17:03
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TAGS: İlke Özyüksel Mihrioğlu
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