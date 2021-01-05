Moderna aşısına Avrupa'dan onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın aşısını değerlendirmek için bir toplantı düzenledi. Ancak hakkında bir çok soru işareti bulunduğu gerekçesiyle aşı Avrupa İlaç Ajansından onay alamadı. Toplantı yeniden düzenlenecek.

İSRAİL'DEN ONAY

İsrail Moderna aşısına onay veren 3. ülke oldu. Moderna'dan yapılan açıklamada, İsrail'in aşının kullanımına onay verdiği ve ilk teslimatın Ocak ayı içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.



İsrail'in Moderna'dan 6 milyon doz aşı sipariş ettiği açıklandı. Moderna'nın geliştirdiği aşı daha önce ABD ve Kanada'dan onay almıştı.

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05/01/2021 08:46