Moderna, Japonya'da COVID-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı

Japonya'da, aşı üreticisi Moderna'nın, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı takviye doz aşı için yaptığı başvuru onaylandı.

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16/12/2021

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Moderna, Japonya'da COVID-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı COVID-19 Uzman Heyeti, Moderna'nın destekleyici dozuna "kullanım izni" verdi.

Takviye dozun, başta sağlık çalışanlarına olmak üzere 18 yaş ve üstüne Ocak 2022'den itibaren ve ücretsiz uygulanacağı kaydedildi.

Moderna'nın ülke içi satış ve dağıtımından sorumlu Takeda firması, 3. doz uygulanmasına yönelik kullanım izni başvurusunu geçen ay yapmıştı.

Pfizer'ın destekleyici dozu, ülke içi kullanım onayını geçen ay almıştı. Böylelikle Japonya içi takviye doz uygulanabilecek aşı sayısı ikiye çıktı.

Kyodo ajansına göre Japonya hükümeti, COVID-19 aşıların 2. ve 3. doz arasında uyguladığı "8 aylık prensip süre" şartının 6 aya indirilmesi üzerinde çalışıyor.

16/12/2021 08:26
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TAGS: Moderna, Japonya, COVID-19
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