Moderna, Koronavirüs aşısının 12-18 yaş arasında da etkili olduğunu duyurdu

Pfizer/BioNTech'in ardından Moderna da geliştirdikleri Koronavirüs aşısını 12-18 yaş arası çocuklarda denedi. Aşının çocuklarda test sürecinin başarılı sonuç verdiği duyuruldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş arasına Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına şimdiden onay verdi. Pfizer/BioNTech, 6 aylık bebekler ve 11 yaş arasında çocuklar arasında test sürecine başladı.

Moderna da 12-18 yaş arasında Covid-19 aşısının etkili olduğunu duyurdu. 3700 çocukta yapılan testler sonucu iki doz aşı olanların hiçbirinde semptomatik Covid-19 vakasına rastlanmadı. Aşının çocuklarda yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

Moderna, aşının çocuklarda yan etkilerinin kol ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk olabileceğini söyledi.

Moderna'nın da FDA'den çocuklar için acil kullanım onayı alması bekleniyor.

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25/05/2021 16:51