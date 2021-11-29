Moderna, Omicron aşısı için tarih verdi

ABD’li ilaç şirketi Moderna, 2022'nin başlarına kadar corona virüsün endişe veren Omicron varyantıyla mücadele etmek için güncellenmiş bir aşıyı piyasaya sürebileceğini duyurdu. Moderna’nın hali hazırda Covid-19’a karşı geliştirdiği, Pfizer/BioNTech’inkine benzer bir mRNA aşısı bulunuyor.

Moderna’nın baş sağlık sorumlusu Paul Burton, BBC'nin "Andrew Marr Show" adlı programında Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Burton, "Mevcut aşının önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni varyanta karşı koruma yeteneğini öğreneceğiz. Eğer, yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022'nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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29/11/2021 09:39