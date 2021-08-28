Moğollar grubunun eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin efsane gruplarından Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga, 74 yaşında hayata veda etti. Danga'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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28/08/2021

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Moğollar grubunun eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti

Müzik dünyasından bir yıldız daha kaydı. Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Cahit Berkay ve Taner Öngür, müzisyen arkadaşlarının vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.

Cahit Berkay Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Yıllarca Moğollar’da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer’i kaybettik… Çok üzgünüm…' ifadelerini kullandı. 

Taner Öngür ise 'Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga'yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim...' mesajını paylaştı.

28/08/2021 15:57
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TAGS: Ayzer Danga, Moğollar grubu
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