Moğollar’ın acı günü

Müzisyen arkadaşı Murat Ses ile birlikte 1967 yılında Moğollar grubunu kuran usta müzisyen Aziz Azmet, hayatını kaybetti. 71 yaşında hayata gözlerini yuman Azmet'in ölüm haberi, kurucusu olduğu Moğollar grubunun Twitter adresinden şu sözlerle duyuruldu:

“Moğollar’ın kurucularından, sevgili dostumuz Aziz Azmet’i bu sabah kaybettik. Çok üzgünüz. Huzur içinde uyu Aziz…”

AZİZ AZMET KİMDİR?

1 Ocak 1947 yılında doğan Aziz Azmet, müzik hayatına ilk olarak Meteorlar grubu ile başladı. Azmet bu grupta bas gitarla beraber vokal de yaptı. Grupla beraber cover parçalar üstünde çalışan Azmet'in 64'te kaydedilip 66'da piyasaya sürülen iki plağı bulunuyor.



1967 yılında müzik hayatına devam eden Mesut Aytunca'nın Silüetler grubuna gitarist ve vokalist olarak giren Azmet, grupla aynı adı taşıyan uzun çalarda grubun yaptığı İngilizce cover'ları söyledi. Burada daha sonra Moğollar’da beraber çalışacağı Murat Ses ile beraber müzik yaptı.



Yine 1967 yılında Silüetler'den ayrılan Azmet ve Ses beraber "Moğollar"ı kurdular. Grubun ilk müzikal çalışmaları Beatles ve Rolling Stones gibi İngiliz gruplarından etkilendi. Aziz Azmet de Murat Ses ile beraber grubun şarkı yazarlığı görevini eline aldı ve düzenlemeleri de beraber yapıyorlardı. 1968'de Fitaş konseri ile konser hayatına başlayan Moğollar müzikal tempolarıyla da dikkat çekiyordu. Grubun o zamanki en büyük hiti olan Dağ ve Çocuk’un sözlerini yazan Aziz Azmet, grup geleneksel müziklere doğru kayınca gruptan ayrılmaya karar verdi. Kısa bir süre Ersen'in vokal yaptığı dönemlerde grupta müzisyen olarak yer aldı ama daha sonra gruptan ayrıldı.