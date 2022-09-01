Mohamed gollere devam ediyor

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile Nantes karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 28. dakikasında Diallo ile öne geçen Strasbourg devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Mostafa Mohamed çıktı. Galatasaray'dan kiralanan Mısırlı forvet, durumu 1-1 yapıp skoru eşitledi.



Karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Nantes'ın puanı 6, Strasbourg'un 3 oldu.



Nantes formasıyla Ligue 1'de 5 maça çıkan Mohamed, 2 gol 2 asistle 4 gole katkı sağladı.

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01/09/2022 08:39