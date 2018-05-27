Mohamed Salah depremi! Dünya Kupası'nda...

Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanarak 31. dakikada oyundan çıkan Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'nda forma giyme şansı da tehlikeye girdi.

Liverpool forması ile muhteşem bir sezonu geride bıraka Salah geçirdiği sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyebilir.

Gözyaşları içinde sahadan çıkan Mohamed Salah'ın sakatlığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Mohamed Salah'ın durumu yapılan tetkikler sonrası belli olacak.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır Futbol Federasyonu, Muhammed Salah'ın durumu hakkında Liverpool'dan bilgi aldıklarını ve yıldız oyuncunun Dünya Kupası'nda oynama durumunun olduğunu açıkladı.

KLOPP: "DURUMU KÖTÜ"

Jürgen Klopp ise aksine olumsuz açıklamalar yaptı. Klopp, "Hastanede röntgeni çekildi. Ya omzu ya köprücük kemiğinde kırık var. Köprücük kemiği veya omuz kemiği iyi değil bildiğim kadarıyla. Şimdilik sadece bunu biliyorum. Hem Salah hem bizim hem de Mısır için çok kötü bir şey. Mısır, en iyi oyuncusunu kaybetmiş olabilir. Henüz kesin değil ama ne yazık ki ilk bilgiler bunu gösteriyor." dedi.