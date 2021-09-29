Mohamed Salah; Eto'o'yu solladı, Drogba'ya selam çaktı
Porto'ya karşı iki gol kaydeden Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Samuel Eto'o'yu geride bırakırken Didier Drogba'ya da yaklaştı.
29/09/2021
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya konuk olan Liverpool'da Mohamed Salah fırtınası esti.
Portekiz ekibine karşı iki gole imza atan Salah, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gol barajını geçen üçüncü Afrikalı futbolcu olurken sıralamada ikinci sıraya yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 31'e yükselten Salah, 30 gollü Samuel Eto'o'yu geride bıraktı. Mısırlı golcü en fazla gol atan ikinci Afrikalı oyuncu konumuna ulaşırken ilk sıradaki Didier Drogba ile arasında 13 gollük fark kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 44 gole imza atan Didier Drogba, bu arenada en fazla gole sahip Afrikalı oyuncu unvanının sahibi.