Mohamed Salah için tarihe geçecek rakam: Rekor teklifle geliyorlar

Al-Ittihad'in Mohamed Salah ısrarı sürüyor. İlk teklif Liverpool tarafından reddedilirken, Suudi Arabistan ekibinin Mohamed Salah için bu kez futbol tarihine geçecek rakamla İngiliz ekibinin kapısını çalacağı iddia ediliyor.

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06/09/2023

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Mohamed Salah için tarihe geçecek rakam: Rekor teklifle geliyorlar

Mohamed Salah, Al-Ittihad'in hayallerini süslemeye devam ediyor. Liverpool'un satmayı düşünmediği Mohamed Salah için Al-Ittihad'in yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan temsilcisi, Mohamed Salah için Liverpool'un kapısını 175 milyon Euro'luk teklifle çalmış ancak bu rakam reddedilmişti.

MOHAMED SALAH İÇİN YENİ TEKLİF

İngiliz cephesi, Mohamed Salah'ı satmak istemediklerini defalarca kez bildirse de Al-Ittihad'in yeni bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

230 MİLYON EURO'LUK TARİHİ RAKAM


Inews'in haberine göre Al-Ittihad, Mohamed Salah için bu kez 230 milyon Euro'luk Futbol tarihine geçecek bir teklif yapacak.

MOHAMED SALAH REKORU KIRABİLİR

Liverpool'un olası teklifi kabul etmesi durumunda Mohamed Salah futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak ilk sıraya yerleşecek.

Söz konusu alanda rekor 222 milyon Euro ile Neymar'a ait.

06/09/2023 09:57
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TAGS: Mohamed Salah, rekor, haber
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