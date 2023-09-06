Mohamed Salah için tarihe geçecek rakam: Rekor teklifle geliyorlar

Mohamed Salah, Al-Ittihad'in hayallerini süslemeye devam ediyor. Liverpool'un satmayı düşünmediği Mohamed Salah için Al-Ittihad'in yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.



Suudi Arabistan temsilcisi, Mohamed Salah için Liverpool'un kapısını 175 milyon Euro'luk teklifle çalmış ancak bu rakam reddedilmişti.

MOHAMED SALAH İÇİN YENİ TEKLİF



İngiliz cephesi, Mohamed Salah'ı satmak istemediklerini defalarca kez bildirse de Al-Ittihad'in yeni bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

230 MİLYON EURO'LUK TARİHİ RAKAM



Inews'in haberine göre Al-Ittihad, Mohamed Salah için bu kez 230 milyon Euro'luk Futbol tarihine geçecek bir teklif yapacak.

MOHAMED SALAH REKORU KIRABİLİR



Liverpool'un olası teklifi kabul etmesi durumunda Mohamed Salah futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak ilk sıraya yerleşecek.



Söz konusu alanda rekor 222 milyon Euro ile Neymar'a ait.