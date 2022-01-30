Mohamed Salah ve Trezeguet yarı finali getirdi
30/01/2022
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Mısır, uzatmalar sonucunda Fas'ı 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Mısır, Başakşehir'in yeni transferi Trezeguet'in attığı golle Fas'ı 2-1 mağlup etti. Yarı finalde Kamerun ile Mısır eşleşti.
Mostafa Mohamed, gol atamasa da maçta 110 dakika forma giydi.
İlk 11'ler
Mısır: Abou Gabal, Omar Kamal , Hegazi, Abdelmoneim, Abo Fetouh, Ashraf, Elneny, El Solaya, Marmoush, Salah (C), Mostafa Mohamed
Fas: Bounou, Aguerd, Saiss (C), Hakimi, Amrabat, Barkok, Amallah, El Haddadi, Boufal, En-Nesyri