Mohamed Salah ve Trezeguet yarı finali getirdi

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30/01/2022

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Mohamed Salah ve Trezeguet yarı finali getirdi

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Mısır, uzatmalar sonucunda Fas'ı 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Mısır, Başakşehir'in yeni transferi Trezeguet'in attığı golle Fas'ı 2-1 mağlup etti. Yarı finalde Kamerun ile Mısır eşleşti.

Mostafa Mohamed, gol atamasa da maçta 110 dakika forma giydi.

İlk 11'ler

Mısır: Abou Gabal, Omar Kamal , Hegazi, Abdelmoneim, Abo Fetouh, Ashraf, Elneny, El Solaya, Marmoush, Salah (C), Mostafa Mohamed

Fas: Bounou, Aguerd, Saiss (C), Hakimi, Amrabat, Barkok, Amallah, El Haddadi, Boufal, En-Nesyri

30/01/2022 20:29
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