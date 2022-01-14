Mohammad Seifi suç ortağının adını verdi

Lefkoşa’da meydana gelen “Araç içerisinden sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından” tutuklanan zanlı Mohammad Seifi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, araba içerisinden çanta, 7.000 STG ile 255 TL nakit para ve pasaport yanında başka bir meselede kiralık araç çaldığı iddia edilen zanlının sorgusunda adını söylediği bir kişiyle konu suçları işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, meselelerle ilgili olarak aranan bir kişi, aranan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken ifadeler mevcut olduğunu belirtip, bu bağlamda zanlının 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2022 14:20