Mohammed Alsaloussi ile tatilden dönen Şeyma Subaşı'na yoğun ilgi

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptığı Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti, soluğu alışverişte aldı. Günlerce konuşulan olaylı ayrılıkları sonrası barışan sevgililer, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündemin düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte el ele Zorlu AVM'de görüntülendi.

İlk olarak meydan katında bulunan bir mekanda baş başa romantik bir yemek yiyen ikilinin, bol kahkahalı keyifli sohbetleri dikkatlerden kaçmadı.

Aralarındaki buzları tamamen eriten ikili, yemek sonrası meydan katında bulunan dünyaca ünlü markaların yer aldığı mağazaları dolaşıp, alışveriş yaptı.

AVM'de kaldıkları süre boyunca yoğun ilgiyle karşılaşan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, yanına gelenleri kırmayarak fotoğraf çektirdi.

KAFA KARIŞTIRAN POZ!

Ayrılık döneminde Instagram hesabı açan ve yaklaşık 150 bin takipçiye ulaşan Mısırlı iş insanı, ilk paylaşımında sevgilisine aşkını dile getirmişti.Alsaloussi, "Seni bulduğum için şanslıyım aşkım. Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte sevgi dolu bir hayata. Seni seviyorum" şeklinde romantik bir paylaşıma imza atmıştı.

Keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisi ile birlikte verdiği pozları yayınlamış ve kısa sürede 10 binden fazla beğeni almıştı.

"ŞEYMA HAMİLE Mİ?

Mısırlı iş insanının, Şeyma Subaşı'nın karnına elini koyduğu kare dikkat çekti. Söz konusu fotoğraf, 'hamilelik' söylentilerini yeniden gündeme getirmişti.​

Alsaloussi'nin takipçileri; "Yine mi hamile?" "Elini göbeğine koymuş, hamile mi acaba?", "Şeyma hamile misin?" şeklinde yorumalar yazdı. İkili, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamıştı.

SEKİZ HAFTA ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Haziran ayında ikinci kez anne olacağını duyuran Subaşı, kısa bir süre sonra yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybetmişti. Fenomen üzücü haberi duyuralı sekiz hafta olmuştu.

Bu habere tepkiniz:



27/08/2021 10:08