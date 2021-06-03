Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na romantik evlilik teklifi

Uzun süredir Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beraber olan Şeyma Subaşı, mutluluk pozlarını sık sık sosyal Instagram hesabından paylaşıyordu. İlişkileri evliliğe doğru giden ikiliden Subaşı’nın hamile olduğu iddia edilmişti.

HAMİLE Mİ?

Hamile olduğu yönünde hakkında çıkan iddialarla ilgili Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına “Bugün sağlıklı besleneyim… Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar” yazdı. Subaşı, bu açıklamayla hamilelik iddialarını da yalanlamış oldu.

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Şeyma Subaşı, Instagram’daki son gönderisinde ise Mohammed Alsaloussi’den aldığı romantik evlenme teklifini paylaştı.

Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’ya diz çökerek evlenme teklifi ettiği ve Subaşı’nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.

AYLIK 125 BİN TL NAFAKA

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödemesine karar verilmişti. Subaşı, sevgilisiyle nikâh kıydığı an bu nafakayı bir daha alamayacak.

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03/06/2021 12:13