MOK Başkanından Evkaf’a Teşekkür Ziyareti

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ziyaret gerçekleştirerek Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter’e spor alanına katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Eğitim, sağlık ve spor alanlarına her daim katkı sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı spor faaliyetlerinde sporculara destek olurken aynı zamanda spor kulüplerine ve farklı spor alanlarında faaliyet gösteren gençlerin malzeme ihtiyaçlarınıda karşılamaya devam ediyor. Benter, ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek ve gençlerimize destek olmak adına spor faaliyetlerine her zaman katkı koymaya devam edeceklerini de sözleriyle belirtti.

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07/10/2022 11:08