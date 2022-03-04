MOK tüzük değişikliği için genel kurula gidiyor

Yıllardır yapısal sorunlar nedeniyle faaliyet gerçekleştiremeyen, spor federasyonlarının birçoğunun üyelikten çekildiği KKTC Milli Olimpiyat Komitesi'nde hareketli günler yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl başlayan tüzük değişikliği konusundaki komite çalışmaları sonucu ortaya çıkan yeni tüzük taslağı 5 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü tüzük kurultayı ile üyelerin onayına sunulacak.

Bu gelişmeler ışığında bazı federasyonlar üyelik şartlarını yerine getirirken bunun yanında bireysel üyelerin de katılacağı genel kurul saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bazı spor federasyonları halen bireysel üyeliklerin çoğunlukta bulunmasının sakıncalarını dile getiriyor.

MOK Başkanı Dursun Koç üyelerin katılımı konusunda çağrı yaparken çağdaş tüzüğe kavuşmayı hedeflediklerini açıkladı. Tüzük değişikliğinin onaylanması durumunda seçimli genel kurulun önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.

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04/03/2022 20:10