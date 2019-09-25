Moliere'in Cimri Adlı Oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu Tarafından Sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ünlü Fransız komedi yazarı Moliere'in Cimri adlı oyunu izleyiciyle buluştu.

LTB açıklamasına göre, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının seyirci karşısına çıktığı Cimri oyununda günümüze dönük atıflar, seyirci tarafından büyük alkış aldı.

Paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen çok zengin olmasına rağmen hastalık derecesinde cimri bir adam olan Harpagon adlı karakterin cimriliklerini ve bu cimrilikler sonucu oluşan komik durumları konu alan oyun YDÜ AKKM’de sahnelendi.

Platin sponsorluğunu Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET), İletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell, Gümüş sporsorlukları Golden Tulip Hotel, Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatif Ltd ve Heyday Music, Salon sponsoruğunu Yakın Doğu Üniversitesi, Ulaşım Sponsorluğunu Northern Travel ve CyprusXpTravel’in yaptığı Albank, NoteCosmetic’in de katkı koyduğu festivalde seyirciyle buluşan Cimri oyunu sanatseverler tarafından büyük bir ilgi gördü.

Oyun sonrasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı oyunun başrol oyuncusu ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Mustafa Kurt’a festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

26 EYLÜL’DE “DALİ’NİN KADINLARI” SAHNEDE

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali 26 Eylül Perşembe akşamı Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Dali’nin Kadınları” oyunu ile devam edecek. YDÜ AKKM’de sahnelenecek oyun saat 20:30’da başlayacak.

25/09/2019 14:10