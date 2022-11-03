Molozların arasında bulduğu parayı aileye teslim etti

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03/11/2022

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Molozların arasında bulduğu parayı aileye teslim etti

ÖZEL HABER- BATUHAN BORAKAN

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde dün 4’ü çocuk 6 kişinin kaldığı kerpiç evin bir bölümü yıkıldı. Ev sahibinin kötü günler için sakladığı para kayboldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Operatörü Üstün Özüstün, yıkılan molozlarını temizlediği sırada paranın bir miktarını bulup aileye teslim etti.

Özüstün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Levent Çiloğlu ailesinin evi yıkıldı.

Yıkılan molozları kamyonlara yükleme esnasında cüzdanını bulup kendilerine teslim ettim.

Allah bu kadarı ile def etsin.” İfadelerine yer verdi.

03/11/2022 19:18
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TAGS: Molozların arasında bulduğu parayı aileye teslim etti
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