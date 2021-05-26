Molozların arasında doğum günü

Gazze’de yaşayan Filistinli aile, oğullarının doğum gününü İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında kutladı. Aile her şeye rağmen dünyaya “Biz buradayız” mesajı verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud'un doğum gününü kutladı.

Enkazdan çıkardıkları briketleri üst üste koyarak masa yapan, üzerine de doğum günü pastasını yerleştiren Sabbih ailesi, balonlar ve doğum günü süsleriyle de taş yığınları arasında sıcak bir görüntü oluşturmaya çalıştı.

“İsrail bayram günü evimizi yıkıp sevincimizi vurdu”

Aile, her durumda mutlu olabilmeyi ve dik durabilmeyi öğretmek istedikleri oğulları Mahmud'un arkadaşlarını da düzenledikleri kutlamaya davet etmeyi unutmadı. Çocuklar biran olsun yaşananları unutup gülüp eğlendi.

Mahmud'un babası Raid Sabbih, "İsrail'in sebep olduğu tüm bu yıkıma ve yaralara rağmen oğlum Mahmud'un doğum gününü kutladık. İsrail bayram günü evimizi yıkıp sevincimizi vurdu. Ama işte şimdi bugün burada doğum günü kutluyoruz." dedi.

Filistinliler her şeye rağmen “Biz burdayız” diyor

Ülkelerini asla terk etmeyeceklerini vurgulayan Filistinliler evlerinin yıkılmasından duydukları hüzne rağmen bayramlarının ve kutlamalarının devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

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26/05/2021 09:50