'Momo'nun filmi çekilecek

"Momo Challenge" olarak sanal aleme yayılan viral aldatmaca sayesinde, dünya çapında Momo olarak bilinen karakterin filmi çekiliyor. Orion Pictures, Momo'nun fotoğrafı haline gelen ürpertici yarı kuş-yarı kadın heykele dayanan bir korku filmi geliştirmek için Roy Lee’nin Vertigo Entertainment şirketi ve yapımcısı Taka Ichise ile ortaklık kuruyor.

Beyaz Perde'nin haberine göre proje Lee ve Ichise'yi yeniden bir araya getiriyor. İkili Garez ve Halka serilerinde de ortak çalışmıştı.

"Momo Challenge" ayrıca Emagine Content yapımı olacak olan "Getaway" filminin de ilham kaynağı olacak.

Ne olmuştu?

Japon sanatçı Keisuke Aiso'nun imzasını taşıyan heykel, Tokyo'da 2016 yılındaki galeri sergisinin bir parçasıydı ve aslında "Ana Kuş" olarak adlandırılıyor. Aiso’nun heykeli, Japon folklorunun zehirli ve çocuk avlayan kuşu Ubume efsanesine dayanıyordu. Ancak heykelin fotoğrafı, çocukları tehlikeye atmaya ya da kendilerini yaralamaya teşvik eden "Momo Challenge" isimli viral kandırmacayla birlikte dünya çapında ünlendi. Aldatmaca, Şubat ayında Kim Kardashian'ın Instagram'daki 145 milyon takipçisi ile Momo'nun fotoğrafını paylaşıp ebeveynleri uyardığı zaman iyice büyüdü ve bütün dünyada konuşulmaya başlandı.

Ancak Momo, İskoçya ve Arjantin’deki çocuk yaralanmaları raporlarının potansiyel olarak Momo’ya bağlı olaylar olarak yerel medya tarafından ele alınmasının ardından şehir efsanesi statüsüne ulaşmıştı. Orion’un henüz ismi belirsiz olan Momo projesi, güncel dijital çağın ötesindeki hikayeyi de genişletebilir.