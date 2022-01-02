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Monaco'da Kovac dönemi bitti. Teşekkürsüz gönderdiler...

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02/01/2022

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Monaco'da Kovac dönemi bitti. Teşekkürsüz gönderdiler...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Monaco'dan yapılan açıklamada Niko Kovac ile yolları ayırmaya karar verdiklerini ve Hırvat teknik adamın Perşembe günü konu hakkında bilgilendirildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, Kovac'a teşekkür edilmedi.

Monaco'yu yeni hoca açıklanana kadar Stephane Nado çalıştıracak.

Kovac, Temmuz 2020'den bu yana Monaco'nun başındaydı. 20-21 sezonunu 3. sırada tamamlayan Monaco, bu sezon ise Kovac yönetiminde Ligue 1'de 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

 

02/01/2022 10:27
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TAGS: Monaco’da Kovac dönemi bitti. Teşekkürsüz gönderdiler...
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