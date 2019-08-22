Monaco'dan Galatasaraylıları üzecek Radamel Falcao açıklaması

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, yeni transferleri Benjamin Lecomte ve Ruben Aguilar için düzenlenen imza töreninde Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yla ilgili açıklamada bulundu. Petrov, "Wissam Ben Yedder'i kadromuza katmaktan ötürü çok memnunuz. Bu sezonki düşüncemiz, iki santrforla oynamak yönünde. Bu yüzden Radamel Falcao'yu da takımızda tutmak istiyoruz" dedi.

Rus futbol adamı, Kolombiyalı golcünün takımda kalmasını istediklerini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Wissam Ben Yedder'i kadromuza katmaktan ötürü çok memnunuz. Bu sezonki düşüncemiz, iki santrforla oynamak yönünde. Bu yüzden Radamel Falcao'yu da takımızda tutmak istiyoruz. Falcao, büyük bir profesyonel. Kendisinin bazı kariyer hedefleri olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesini anlıyoruz. Ancak onu takımda tutmak istiyoruz. Burada bir yıl daha kontratı var ve buna saygı göstermesi gerekiyor."