Monaco'nun genç yıldızı Mbappe'yi geride bırakıp tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası dün oynanan maçlarla tamamlandı.



LaLiga'ya 5'te 5'le başlayan Barcelona, büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Monaco'ya 2-1 kaybetti ve bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.



Barcelona'nın tek golünü takımın yıldız ismi Lamine Yamal kaydetti. Ev sahibi Monaco'nun golleri ise Maghnes Akliouche ve George Ilenikhena'dan geldi.

MBAPPE'Yİ GERİDE BIRAKTI, TARİHE GEÇTİ

Monaco'ya 71. dakikadaki golüyle galibiyeti getiren George Ilenikhena, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu oldu. Bir önceki rekor Kylian Mbappe'ye aitti.



18 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezon ilk kez ağları havalandırdı. Ilenikhena sezon başında Royal Antwerp'ten Monaco'ya imza attı.