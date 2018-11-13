Moneyval Güney'i kara para konusunda mercek altına alıyor

Avrupa Konseyi’nin, kara para aklama ile mücadele için üye devletlerin bu konuda uluslararası standartlara uyup uymadıklarını değerlendiren “Moneyval” isimli kuruluşunun, 2019 başlarında Rum tarafını denetleyeceği haber verildi.

Politis “Moneyval’i Beklerken” başlıklı haberinde Moneyval ile randevunun, Güney Kıbrıs’ın kara para konusunda geçmişte edindiği kötü görüntüyü değiştirecek “game changer” olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Haberde, Rum Merkez Bankası’nın “gerçek ekonomik faaliyeti olmayan ve kara para aklama maksatlı naylon alışverişler için kullanılabilecek şirket yapıları” diye nitelediği Shell Companies hakkında genelge yayınlaması üzerine kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından, bankacılık açısından olumlu değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Rum Merkez Bankası genelgesinin son günlerde bankalar tarafından yurtdışındaki kurumsal unsurlarla temaslarda, Güney Kıbrıs’ın uluslararası standartlara uyum için bir adım daha attığını göstermek için kullanılmakta olduğuna dikkat çekilen habere göre Güney’de, Moneyval incelemesinin, kara parayla ilgili kötü görüntünün resmî olarak da değiştireceği beklentisi hakim.