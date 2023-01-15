Montero Hamburg'a kiralandı

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15/01/2023

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Montero Hamburg'a kiralandı

Beşiktaş, Francisco Montero’nun sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a kiralandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

 “Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.”

15/01/2023 18:03
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TAGS: Montero Hamburg’a kiralandı
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