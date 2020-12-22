Moody's 2021 yılı Türkiye takvimini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2021 yılı yayın takviminde Türkiye için iki planlı değerlendirme tarihi açıkladı.

Moody’s’in 2021 yılı takvimine göre, Türkiye’nin planlı gözden geçirme tarihleri 4 Haziran 2021 ve 3 Aralık 2021 olacak.

DEĞERLENDİRME YAPMAYABİLİYOR

Moody’s ayrıca İstanbul ve İzmir için de 11 Haziran 2021 ve 10 Aralık 2021 olmak üzere iki değerlendirme tarihi belirledi.

Moody’s, takvimde belirtilen tarihlerde herhangi bir değerlendirme yapmayabiliyor.

Moody’s’in Türkiye için kredi notu ‘Negatif’ görünüm ile ‘B2’ seviyesinde bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2020 22:13