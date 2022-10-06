Moody's not yükseltti

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06/10/2022

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Moody's not yükseltti

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, “Kıbrıs Bankası’”nın uzun vadeli mevduat notunu “Ba3’”den “Ba2’” ye yükseltti.

Alithia gazetesi Moody’sin ayrıca “Rum ekonomisinin, Rusya’nın Ukrayna işgali karşısında  beklenenden daha güçlü bir direnç gösterdiği ve pandeminin şokunu kalıcı bir hasar olmadan oldukça iyi bir şekilde atlattığı” yönünde görüş ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete Moody’sin Rum ekonomisinin, bu yıl yüzde 4.8, 2023’de yüzde 2 oranında büyüyeceği yönünde ön görüde bulunduğunu da belirtti.

06/10/2022 10:51
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TAGS: Moody’s, kredi notu, haber
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