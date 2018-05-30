Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 10,85 seviyesinde ve Merkez Bankası'nın yüzde 5'lik hedefinin iki katından fazla. Moody's, TL'deki değer kaybının yaratacağı kur etkisiyle enflasyonun ilerleyen aylarda daha da yükselebileceğine işaret ediyor.

Kuruluş ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına dair yaptığı açıklamalar sonucunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığının da sorgulanır hale geldiğini belirtiyor.

Moody's Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu Ba2 seviyesinden Ba1'e indirmiş, notun görünümünü ise durağan olarak belirlemişti.

Londra temasları sürüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Londra ziyareti sırasında Bloomberg televizyon kanalına verdiği röportajda, 24 Haziran seçimlerinin ardından para politikasının belirlenmesinde daha etkin bir rol üstlenebileceğini ifade etmiş, ardından Türk Lirası ABD Doları karşısında tarihi düşük seviyesine inmişti.

Erdoğan'ın Londra ziyaretinin ardından bu hafta Londra'ya giden Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ise yatırımcılara 'Türkiye'ye güvenin' mesajını iletmeye çalışıyor.

Reuters'ın haberine göre Londra'da yatırımcılarla görüşen Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya ise, Erdoğan'ın sert 'faiz' söylemini yumuşatarak Merkez Bankası'nın, lirayı korumak adına müdahale etme özgürlüğüne sahip olduğunu vurguladı.

İkilinin Londra'daki temasları bugün de devam edecek. Mehmet Şimşek dün Twitter'dan paylaştığı mesajda Türk Lirası'Nın diğer gelişen ülke para birimlerinden olumlu yönde ayrıştığını vurgulamıştı.