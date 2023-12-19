Moody's Türkiye için kritik yorumu paylaştı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir görüş paylaştı. Görüşte, kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyonun toparlanmasının zaman alacağı belirtildi.

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19/12/2023

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Moody's Türkiye için kritik yorumu paylaştı


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye için 'Kredi Görüşü' raporu yayımladı.

Sadece abonelerle paylaşılan raporda "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Moody's, geçen cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

19/12/2023 16:09
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TAGS: Moody, Türkiye
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