Moody's'den Türkiye için moral bozan tahmin!

Moody’s Türkiye’nın tırmanan kurumsal zorlukla ve politika belirsizliği ile karşı karşıla olduğunu bildirdi.

“Gelişmekte Olan Piyasalar- Global: 2019 görünümü genel olarak istikrarlı, yüksek faizler, siyaset ve ticari gerilimler bazı riskler yaratıyor” başlıkla raporunda Türkiye’de yer veren Moody’s, Afrika’nın bazı bölümleri ve Türkiye için görünümün ‘negatif’ olduğunu, Orta Doğu için ise görünümün karışık olduğunu vurguladı.

Moody’s raporunda Türkiye ekonomisi için önceden olduğundan ciddi şekilde daha yavaş ekonomik aktivite beklediklerini belirterek, 2018 yılında yüzde 1,5 büyüyeceğini tahmin ettikleri GSYH’nın 2019 yılında yüzde 2 daralacağını öngördüklerini ifade etti.

Global kredi şartlarının 2019’da global büyümenin yavaşlamasına, finansal piyasa oynaklıklarının devam etmesine, faiz artışlarına, ticarette korumacı politikalara ve jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına

bağlı olarak gelişmekte olan piyasalar için daha zorlu hale geleceğini belirten Moody’s, “Emtia fiyat trendleri, sıkılaşan global şartlar, yurt içi ve jeopolitik konular Afrika ve OrtaDoğu’da ihraççılar için kredi risklerini farklı derecelere yönlendirecek” değerlendirmesini yaptı.

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