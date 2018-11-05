Moody’s’ten vergi indirimi uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s bugün yayınladığı kredi görünüm raporunda Türkiye ilgili aşağıdaki ifadelere yer verdi:

*Vergi indirimleri tüketimi geçici olarak artıracak, ancak kredi notu üzerinde negatif etki yaratıyor

*Vergi indirimleri ilgili sektörlerde enflasyonu önümüzdeki iki ayda düşürecek ancak manşet enflasyon üzerinde çok etkisi olmayacak

*Türkiye’nin mali gücünün kademeli olarak zedelenmesi riski bulunurken, vergi indirimleri mali teşvikin gelecekte potansiyel olarak daha gevşek bir mali duruşa işaret etmesi nedeniyle kredi notu açısında negatif

*Ayrıca iç talebin artması, Türkiye'nin makroekonomik yeniden dengelenmesini yavaşlatabilir. Bu riskler ışığında, vergi indirimleri, TL’deki düşüş eğilimini canlandırarak, zaten yüksek enflasyon baskısını azaltmaktan ziyade artırabilir.

*Cari açığın yeniden dengelenmesi, aşırı ısınan ekonomide sakin seyrin önemli bir işareti. Cari açığın ortadan kaldırılması, gelişmekte olan piyasalara giderek daha az miktarda ve pahalı sermaye girişleri olduğu bir ortamda ülkenin dış finansman ihtiyaçlarını azaltıyor.

*Enflasyon açısından etkisiz kalmanın yanı sıra, özellikle otomobil ve beyaz eşya gibi pahalı ürünler için borçlanmayı azaltacak çok yüksek faiz oranları nedeniyle, vergi kesintileri tüketimde geçici bir artıştan daha fazlasını sağlamak için çok kısa ömürlü olacak.

*Vergi kesintilerinin geçici nitelikleri nedeniyle hükümetin bütçesinde algılanabilir bir olumsuz etkisi olacağına inanmasak da, ekonomiyi resesyondan kurtarmaya yönelik geniş çaplı mali teşvik tedbirleri sorunlu olacak

REUTERS