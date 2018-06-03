Mor Soğan Faydaları

Kırmızı Soğan (Mor Soğan)Nedir?

Kırmızı soğan mor soğan olarak da bilinen bir soğan türüdür. Bir yemek kaşığı kırmızı soğan sadece 4 kaloridir. Küçük boy kırmızı soğan sadece 28 kaloridir ve günlük C vitamini ihtiyacının % 9’unu karşılayabilir.

Kırmızı Soğanın Faydaları

Kırmızı soğan; antosiyanin adı verilen kükürtlü bileşikler bakımından bakımından zengindir. Soğan türlerinin kendine keskin tadına ve kokusuna neden olan bu bileşikler yapılan araştırmalara göre hücre hasarının önlenmesinden, kalp sağlığına kadar bir takım faydalar gösterebilir. Ayrıca güçlü bir doğal mikrop öldürücü özellikleri vardır. Mor soğan içinde bulunan quercetin isimli bir antioksidan ve bir anti-inflamatuar gibi hareket ederek, kanser ve kalp rahatsızlığı risklerinin azaltımasına yardımcı olur. 2004 yılında “Asya Pasifikli Kanser Önleme Ajansı Dergisi” nde yayınlanan bir makaleye göre, soğanlarda bulunan kükürt bileşikleri, tümörlerin büyümesini ve yayılımını en aza indirgeyerek kanser riskinizi azaltabilir.

Mor soğan ayrıca iyi bir kan temizleyicidir. Kandaki iltihapların azaltılması, kolesterolün düşürülmesi, kan pıhtılaşmasının önüne geçilmesi için tüketilebilecek besinlerdendir.

2010’da “Environmental Health Insights” gazetesinde yayınlanan bir makaleye göre, hafif pişmiş soğan yemek kan şekerinizi düşürmenize yardımcı olabilir. Bu çalışmada şeker hastalarının açlık kan şekeri seviyeleri, 100 gram sunumdan dört saat sonra test edildi ve kan şeker seviyesinin normal değerlere indiği görüldü.. Aralık 2006’da “İnsan Beslenmesindeki Bitki Gıdaları” nda yayınlanan bir hayvan araştırması, soğan tüketiminin trigliseritlerin düşürülmesine yardımcı olabileceğini ve yüksek yağlı bir diyeti yiyen diğer kalp hastalıkları risk faktörlerini iyileştirdiğini ortaya koydu. Bu potansiyel faydaların insanlar için de geçerli olduğunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Soğan Tüketirken Dikkat edilmesi gerekenler:

Haziran 2010’da “New York Times” gazetesinde yayınlanan bir makale soğanın doğranarak tüketilmesinin doğru olacağı ayrıca doğanmış soğanın su içerisinde durulanarak tüketiminin doğru olacağı belirtilmiştir.

Bir diğer nokta gerek kırmızı soğan gerekse diğer soğan türleri içerisinde önemli oranda likopen bulunmaktadır. Az pişmiş soğan içerisinde likopen maddesinin daha etkili hale gelebileceği de bazı kaynaklarda yer almaktadır. Bekletilmiş soğanın tüketimi ise uygun bulunmamaktadır.

Kırmızı Soğan için Alternatif Kullanımlar

Kırmızı soğanları çekilip sandviçlere ekleyebilir veya bunları bir garnitür olarak servis edebilir, salatada ve salsalarda çiğ hamurda kullanabilir veya onlarla ve diğer sebzelerle birlikte bir pizza hazırlayabilirsiniz. Çoğu tarifte beyaz soğan veya sarı soğan yerine kırmızı soğan kullanılabilir.