Morales'in 4. Seçimi Kazandığı Açıklandı: Halk Sandıkları Yaktı

Karanlığın çökmesiyle Tarija ve Sucre şehirlerinden protestocular seçim sandıklarını yaktı ve oy kullanma merkezlerini ateşe verdi. Yüksek Seçim Kurulu pazar gecesi sonuçların seçimin ikinci tura kalacağını gösterdiği ön sayımları durdurmuştu. Bu beklenmedik kesinti seçim gözlemcileri ve yabancı hükümetler tarafından şüpheyle karşılanmış ve sonuçlarla oynama potansiyeli olduğunu düşünmüşlerdi. Yaklaşık 24 saatlik aranın ardından seçim kurulu sonuçları güncelleyerek Morales'in oyların yüzde 46,85'ini aldığını rakibi Carlos Mesa'nın ise yüzde 36,73'de kaldığını duyurdu. Böylece Morales kendisine birinci turda zaferi getirecek olan 10 puanlık farkı ucu ucuna almış oldu.

MESA: SONUÇLARI TANIMIYORUM

Başkent La Paz'da da göstericiler polisle çatışırken Mesa sonuçları utanç verici bulduğunu belirterek tanımadığını açıkladı.Gazetecilere konuşan Mesa "Halkın bu sonuçları kabul etmeyeceğine inanıyoruz. Bu hükümet bir çıkmaza girdi. Halkın iradesiyle dalga geçiyorlar." Bir gün önce oyların yüzde 84 sayıldığı anda Morales'in yeterli oy alamadığı açıklanınca Mesa seçimin ikinci tura kalmasını kutlamaya başlamıştı. Seçim öncesi yapılan anketlerde ikinci tura işaret ediyordu. Fakat bundan önceki üç dönemde rahat kazanan Morales pazar akşamı kırsaldan gelecek oylarla birinci turda ihtiyacı olan oyu alacağını ısrarlıydı. Eski bir koka yetişticileri sendikası lideri olan Güney Amerika'nın en fakir ülkesine uzun yıllar siyasi ve ekonomik istikrar getiren Morales'e olan destek ekonomik yavaşlama, yolsuzluk endişeleri ve anti-demokratik uygulamalar nedeniyle son yıllarda azalmıştı.

22/10/2019 11:28