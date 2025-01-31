Morata transferinde beklenmedik gelişme! Bitti derken...

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmesi, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Santiago Gimenez'in durumunu belirsizleştirdi. Bu eşleşme sonrası Hollanda ekibinin, Gimenez'i takımda tutacağı öne sürüldü.

Bu gelişmenin ardından yeni bir forvet arayışına yönelen Milan, golcü transferini bitirmeden Alvaro Morata'yı takımdan göndermek istemiyor.

Bu sezon Milan ile 25 maça çıkan İspanyol forvet, 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.