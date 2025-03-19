Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliğini iptal etti
YAYIN TARİHİ:
19/03/2025
Bankanın kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonu takiben Borsa İstanbul'da görülen sert düşüş sonrasında geldi.
ABD menşeli yatırım bankası Morgan Stanley, Çarşamba günü Borsa İstanbul üyeliğini iptal etme kararı aldı.
Kurumun Borsa İstanbul'dan çıkışı, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.
“Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır," dendi.
Karar, İBB'ye yönelik operasyonu takiben Borsa İstanbul'da görülen sert düşüş sonrasında geldi.
YAYIN TARİHİ: