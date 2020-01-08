Müslüman adam hristiyan gibi gömüldü

Girne Hastanesi morgunda cenazeler karıştı...

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08/01/2020

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Müslüman adam hristiyan gibi gömüldü

‘Teşhis’ etmesine karşın morgdan yanlış cenazeyi alan İngiliz bir ailenin dün yaşamını yitiren Alsancaklı Nazım Salih’in cenazesini İngiliz Mezarlığına defnettikleri öğrenildi.

Olay bugün Nazım Salih’in ailesinin cenazeyi almak için hastaneye gitmesi üzerine ortaya çıktı.

Cenazelerini bulamayan aile, hastane yönetimin olayı araştırması sonucu Nazım Salih’in dün İngiliz Mezarlığına defnedildiğini öğrendi.

Kaynak: Yenidüzen

Haberin devamı için ...http://www.yeniduzen.com/cenazeler-karisti-yanlis-cenaze-defnedildi-122652h.htm

08/01/2020 16:27
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TAGS: Morgda, cenazeler, karıştı, HABER, KIBRIS,
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