Morgdaki kötü kokunun sırrı çözüldü

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morgu çevresinde bugün yayılan kötü kokunun sırrı çözüldü.

Sanılanın aksine hastane morgunun buzdolabında bir arıza meydana gelmediği kısa sürede anlaşıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı konuyla ilgili Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı ve kokunun detaylarını açıkladı. Dizdarlı, “Bilindiği gibi kıyılarımıza vuran 9 mültecinin cesetleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi morgunda bulunuyor. Tabutlama işleminde yapılan bir hata nedeniyle koku yayılması söz konusu. Hastane idaresi olaya el koyarak yeniden tabutlanmasını kısa sürede sağladı” dedi.

Sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü ifade eden Başhekim Dizdarlı, "Aynı sorunu bir daha yaşayabiliriz. Cesetlerin akrabalara gösterilip kimlik tanımı yapılmaya çalışıldığı ancak bir tanesinin akrabası olması muhtemel kişi tarafından tanınmaması nedeniyle DNA taraması yapılacak. Tabutun açıldığı gün aynı sorun tekrar olacak. Cesetler 15 gün morgda kalmak zorunda. Yasal olarak 15 gün içinde aranmayan cesetler kimsesizler mezarlığına gömülüyor” diye konuştu.